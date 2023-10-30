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اكتمال نقل مستحقات المملكة من النفط العراقي للشهر الحالي

10/30/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






اكتمل يوم الجمعة الماضي نقل الكمية المستحقة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) للمملكة من النفط العراقي، بحسب مدير عام الشركة الناقلة للنفط العراقي نائل الذيابات.
وبين الذيابات أن انسيابية نقل النفط الآن تسير كالمعتاد غير أنه لا توجد كميات مستحقة للمملكة الآن باعتبار أن كامل الكمية تم نقلها وإيصالها إلى مصفاة البترول، وبانتظار استئناف نقل كميات جديدة للشهر المقبل اعتبارا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).
وأشار إلى أنه ستتم مخاطبة وزارة الطاقة والثروة المعدنية بذلك، بعد عودة حركة النقل إلى طبيعتها بعد تعطيلها نهاية الأسبوع الماضي لأسباب تتعلق بتظاهرات بالمنطقة الحدودية من الجهة العراقية.
كما أكد مصدر مطلع أن عملية توريد النفط العراقي عبر الصهاريج عادت إلى طبيعتها منذ يوم الجمعة الماضي إذ تم إدخال باقي الكمية المتعاقد عليها مع العراق.
وأكد المصدر أن عودة هذه الصهاريج إلى مناطق التحميل في العراق ليست لأي أسباب سياسية أو فنية سوى إعاقة مرورها إلى الأردن بسبب تظاهرات رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وتشكل الكميات المستوردة من العراق 7 % إلى 10 % فقط من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية، وأنه لا يوجد أي تأثير لعودة الصهاريج على تزويد النفط الخام والمشتقات النفطية نظرا لوجود تعاقدات رئيسة لمصفاة البترول الأردنية مع شركة أرامكو السعودية والتي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام وان هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر.
وارتفع مجموع ما استوردته المملكة من العراق منذ بداية العام إلى نحو 2.79 مليون برميل مقابل 1.45 مليون برميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، علما بأن التوريد خلال الفترتين كان متوقفا لمدد مختلفة تتلعق بتجديد الاتفاق السنوي بين البلدين في هذا الشأن.
على المستوى الشهري، ارتفعت واردات النفط العراقي الخام للمملكة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 220 %، لتبلغ 35 مليون دولار، مقارنة مع 11 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات شركة سومو النفطية العراقية.
وبحسب هذه البيانات، فإن هذه القيمة كانت مقابل توريد نحو 449.4 ألف برميل من أصل قرابة 103.14 مليون برميل صدرها العراق في هذه الفترة وبمعدل 15 ألف برميل يوميا بعد أن رفع العراق معدل التوريد في تموز (يوليو) الماضي، وبمعدل 450 الف برميل شهريا، بدلا من 300 ألف برميل سابقا، مقارنة مع نحو 11 مليون دولار مقابل نحو 150.5 ألف برميل بمعدل قارب 10 آلاف برميل يوميا.

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