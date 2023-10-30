المصري يتوج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم بالمبارزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- توج لاعب المنتخب الوطني للمبارزة أسامة المصري بالميدالية البرونزية لبطولة العالم (ستالايت) في سلاح السابر لفئة العمومي، والتي جرت أمس في العاصمة العراقية بغداد، والتي شهدت مشاركة واسعة من دول العالم.
وتمكن المصري من التغلب على لاعب من إيران قبل فوزه بالميدالية البرونزية، في الوقت الذي شارك فيه لاعبو المنتخب الوطني عبدالله طحلة، والذي وصل إلى دور الـ 8، وأحمد عماوي الذي بلغ دور الـ 16، وكذلك أسامة البلوي الذي وصل دور الـ 32.
وهنأ رئيس الاتحاد د. خالد العطيات الإنجاز المميز الذي حققه المصري، في هذه البطولة الكبيرة والقوية، وأشاد أيضا بأداء كافة اللاعبين الذين قدموا مستويات طيبة في كافة للقاءات، مثلما شكر المدرب محمود جندية على جهوده الطيبة في قيادة المنتخب الوطني ومساهمته في نيل المصري الميدالية البرونزية.
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