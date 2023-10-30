Monday, 30 October 2023 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المصري يتوج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم بالمبارزة

10/30/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- توج لاعب المنتخب الوطني للمبارزة أسامة المصري بالميدالية البرونزية لبطولة العالم (ستالايت) في سلاح السابر لفئة العمومي، والتي جرت أمس في العاصمة العراقية بغداد، والتي شهدت مشاركة واسعة من دول العالم.
وتمكن المصري من التغلب على لاعب من إيران قبل فوزه بالميدالية البرونزية، في الوقت الذي شارك فيه لاعبو المنتخب الوطني عبدالله طحلة، والذي وصل إلى دور الـ 8، وأحمد عماوي الذي بلغ دور الـ 16، وكذلك أسامة البلوي الذي وصل دور الـ 32.
وهنأ رئيس الاتحاد د. خالد العطيات الإنجاز المميز الذي حققه المصري، في هذه البطولة الكبيرة والقوية، وأشاد أيضا بأداء كافة اللاعبين الذين قدموا مستويات طيبة في كافة للقاءات، مثلما شكر المدرب محمود جندية على جهوده الطيبة في قيادة المنتخب الوطني ومساهمته في نيل المصري الميدالية البرونزية.

MENAFN30102023000072011014ID1107336934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث