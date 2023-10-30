Monday, 30 October 2023 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحديد مواعيد مباريات الجولة السابعة والأخيرة من دوري الدرجة الثانية

10/30/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، مواعيد مباريات الجولة السابعة والأخيرة من دوري الدرجة الثانية.
وحسب جدول المباريات، تم توحيد مواعيد مباريات الفرق المرشحة للصعود إلى الدور الثاني من البطولة، والفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة.
وتقام منافسات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.
حيث يلتقي وادي الريان مع حرثا عند الرابعة على ملعب الأمير هاشم، وبذات التوقيت يواجه مرج الحمام نظيره شباب حوارة على ملعب شباب الحسين، وسحم مع الطيبة على ملعب جرش، فيما يستقبل الكرمل ضيفه جرش عند السابعة مساء على ملعب الأمير هاشم.
في المقابل، تقام مواجهات المجموعة الثانية عند الرابعة عصر السبت 4 تشرين الثاني، حيث يلتقي دوقرة مع الحصن على ملعب الأمير هاشم، والوحدة مع الخالدية على ملعب شباب الحسين، وغور الصافي مع بلعما على ملعب الكرك، ودير أبي سعيد مع رباع السرحان على ملعب جرش.
ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، يليه جرش 12، شباب حوارة وسحم 8، وادي الريان والطيبة 6، ومرج الحمام وحرثا 3.
ويواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 18 نقطة، يليه دير أبي سعيد 9، الخالدية والحصن وغور الصافي 8، الوحدة ورباع السرحان 7، وبلعما أخير بـ 3 نقاط.
ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".

MENAFN30102023000072011014ID1107336933

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث