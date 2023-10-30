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المنتخب الوطني النسوي يختتم معسكره الداخلي

10/30/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - اختتم المنتخب الوطني النسوي معسكره التدريبي، الذي أقامه خلال الفترة من 23 لغاية 29 تشرين الأول (أكتوبر) في عمان، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، استعدادا للاستحقاقات القادمة.
وضمت قائمة المنتخب للتجمع (29) لاعبة: شيرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود غازي، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، ايناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى غازي، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، وميساء جبارة.
وأكد أبو هنطش أن المعسكر حقق الفوائد الفنية المرجوة منه، بعد خوض مباراتين وديتين مع أندية محلية.

أضاف: خرجنا بالعديد من النقاط الإيجابية، مع ارتفاع مستوى الاستعداد والانسجام بين اللاعبات بعد التحاق المحترفات بالخارج، تأهباً للاستحقاقات القادمة.
يذكر أن منتخب النشميات يستعد لخوض بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط (فبراير) المقبل في السعودية.

ويأتي معسكر النشميات، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل بطولة غرب آسيا، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.

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