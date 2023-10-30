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الفيفا يوقف روبياليس ثلاث سنوات

10/30/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي محلي ودولي لمدة ثلاث سنوات.
يأتي ذلك على خلفية القبلة التي وجّهها للاعبة الاسبانية ماريو هيرموسو خلال التتويج بلقب كأس العالم للسيدات.

وفي 26 أغسطس/اب الماضي، أطاح الفيفا روبياليس من منصبه لحماية تحقيق بشأن سلوكه في نهائي كأس العالم لكرة القدم للنساء، الذي تضمن تقبيله اللاعبة الإسبانية هيرموسو على الشفاه خلال توزيع الجوائز الامر الذي أثار جدلا واسعا.

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