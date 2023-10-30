الفيفا يوقف روبياليس ثلاث سنوات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي محلي ودولي لمدة ثلاث سنوات.
يأتي ذلك على خلفية القبلة التي وجّهها للاعبة الاسبانية ماريو هيرموسو خلال التتويج بلقب كأس العالم للسيدات.
وفي 26 أغسطس/اب الماضي، أطاح الفيفا روبياليس من منصبه لحماية تحقيق بشأن سلوكه في نهائي كأس العالم لكرة القدم للنساء، الذي تضمن تقبيله اللاعبة الإسبانية هيرموسو على الشفاه خلال توزيع الجوائز الامر الذي أثار جدلا واسعا.
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