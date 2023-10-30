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باريس سان جيرمان لم يستسلم ويريد تجديد عقد مبابي

10/30/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن عرض جديد قدمه باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي، سيمكنه من الرحيل في صيف 2024.
وأصبح الموسم الجاري 2023-24 الأخير لمبابي في تعاقده الحالي مع الفريق الباريسي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "مبابي أظهر مرة أخرى جودته في المباراة الأخيرة للمنتخب الفرنسي، حيث سجل هدفين، بينما يعيش المهاجم موسمًا غريبًا وهو ليس بمستواه في باريس سان جيرمان بسبب ضغط وضعه التعاقدي".

وأضاف التقرير: "قبل شهرين ونصف الشهر من أن يصبح لاعبًا حرًا ويمكنه التفاوض مع أي نادٍ، لا يرغب النادي الباريسي في الانتظار أكثر من ذلك، وسيقدم عرضًا نهائيًا للتجديد الأسبوع المقبل لتمديد عقده حتى عام 2025، وإذا لم يوافق، فقد تظل جميع الاحتمالات مفتوحة، ولكن من غير المرجح أن يغادر في الميركاتو الشتوي المقبل".

وأشار التقرير: "الآن، يحاول باريس سان جيرمان إقناع مبابي على الأقل تجديد عقده عامًا إضافيًا مع شرط جزائي للخروج في الصيف المقبل بتقييم أقل بكثير من قيمته، أي وضع سعر مخفض يمكن أن تصل إليه أندية مثل ريال مدريد دون مشكلة ويرضي باريس سان جيرمان الذي استثمر الكثير من المال في اللاعب".

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