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هالاند في صدارة هدافي الدوري الانكليزي وصلاح وسون يلاحقاه

10/30/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يستمر مهاجم نادي مانشستر سيتي النروجي إيرلينغ هالاند في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد نهاية الجولة العاشرة من بطولة الموسم الحالي، برصيد 11 هدفا سجلها خلال مشاركته في 10 مباريات مع مانشستر سيتي حتى الآن. في وقت يلاحق لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح، هالاند في وصافة الترتيب من ، المركز الثاني في ترتيب الهدافىن برصيد 8 أهداف.
بينما يتساوى صلاح مع مهاجم توتنهام هوتسبير الكوري هيونغ مين سون الذي يأتي ثالثا برصيد 8 اهداف.

علماً ان صلاح بات ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في جميع المباريات الخمس الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد كل من هاري تشامبرز الذى حققه عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.

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