هالاند في صدارة هدافي الدوري الانكليزي وصلاح وسون يلاحقاه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يستمر مهاجم نادي مانشستر سيتي النروجي إيرلينغ هالاند في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد نهاية الجولة العاشرة من بطولة الموسم الحالي، برصيد 11 هدفا سجلها خلال مشاركته في 10 مباريات مع مانشستر سيتي حتى الآن. في وقت يلاحق لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح، هالاند في وصافة الترتيب من ، المركز الثاني في ترتيب الهدافىن برصيد 8 أهداف.
بينما يتساوى صلاح مع مهاجم توتنهام هوتسبير الكوري هيونغ مين سون الذي يأتي ثالثا برصيد 8 اهداف.
علماً ان صلاح بات ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في جميع المباريات الخمس الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد كل من هاري تشامبرز الذى حققه عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.
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