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بيلا حديد: أنا أقف في صف إسرائيل ضد الإرهاب

10/30/2023 2:35:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد وأثار حالة من الجدل لدى الجمهور.
وفي التفاصيل، ظهرت فيه وهي تعرب عن دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام من دعمها ووقوفها إلى جانب أهالي قطاع غزة في ظل ما يعانونه من إبادة جماعية!

ووكانت بيلا في الفيديو واقفة على خشبة المسرح أثناء إلقائها خطابًا في أحد المؤتمرات، وقالت: "مرحبًا، أنا بيلا حديد، في السابع من أكتوبر 2023، واجهت إسرائيل هجمة مأساوية من قبل حماس، لا أستطيع التزام الصمت إزاء ذلك.. أنا اعتذر عن تصريحاتي السابقة، هذه الفاجعة فتحت عيني للألم الداخلي، وأنا أقف في صف إسرائيل ضد الإرهاب".

وأضافت: "لقد قضيت وقتي في دراسة السياق التاريخي الحقيقي، والآن بموقف واضح أتمنى أن نتشارك في حوار بنّاء للمضي قدمًا".

واتضح لاحقا أن الأمر ما هو إلا فيديو تم انشاؤه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.



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