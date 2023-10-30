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“إكس” بعد عام من استحواذ ماسك عليها.. حالة من الفوضى والجدل

10/30/2023 2:35:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد عام من شراء رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك لمنصة تويتر للتواصل الاجتماعي، أصبح التطبيق، الذي يطلق عليها الآن” إكس”، بعيدا كل البعد عما كان عليه.
وكان ماسك، الذي يترأس شركة تسلا للسيارات الكهربائية وشركة سبيس إكس لتكنولوجيا استكشاف الفضاء، قد أكمل صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، لتدخل المنصة عهدا جديدا، يتسم بالجدل والفوضى.

وبجانب تغيير اسم تويتر إلى إكس، قام ماسك بسلسلة من التغيرات في السمات المميزة للمنصة، مما جعل الكثير من المستخدمين يشعرون أنهم لم يعدوا يستخدمون تويتر.

ويمكن الآن لأي شخص شراء علامة التوثيق الزرقاء، التي كانت حتى قدوم ماسك تشير إلى أن الحساب موثق، ضمن اشتراك“إكس بلو” ابتداء من 8 دولارات شهريا، وبدون تقديم دليل على الهوية.

كما أدخل ماسك نظام الشارة الرمادي للمنظمات الحكومية بالإضافة إلى علامة الاختيار الذهبية للمشتركين من المنظمات الموثقة، مما يتكلف نحو ألف دولار شهريا، بالإضافة إلى 50 دولارا لكل حساب تابع.

وكان من الواضح منذ البداية أن ماسك جاد في العمل عندما فصل نحو نصف العاملين في تويتر البالغ عددهم 8000 عامل، بعد فترة قصيرة من استحواذه على المنصة.

وعلاوة على إدارة تكنولوجيا المعلومات، كانت الفرق المعنية بالحد من خطاب الكراهية والأخبار المزيفة على المنصة الأكثر تضررا من عمليات شطب الوظائف.

ويقول ماسك، الذي يحب بث الآراء اليمينية على منصة إكس، إن تويتر السابقة كانت تمارس الرقابة باسم ما وصفه بـ”فيروس العقل المستيقظ”.

وقد وصف ماسك الحزب الديمقراطي، الذي ينتمى له الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه“حزب الانقسام والكراهية”، كما يتهم المؤسسات الإعلامية الشهيرة بالتمييز تجاه أصحاب البشرة البيضاء، في حين يبدو متأكدا من أن أوروبا تواجه تهديد الحرب الأهلية بسبب الهجرة، وهذه مجرد أمثلة قليلة من آراء رجل الأعمال الشهير.

وينشط ماسك، الذي لديه 160 مليون متابع على منصة إكس، على المنصة، حيث يقوم بنشر منشورات وإعادة نشر منشورات أخرى بثتها حسابات موثقة يبدو أنه تم اختيارها بعناية.

وأصبحت الحسابات التي لا تمتلك علامة التوثيق الزرقاء أقل ظهورا على“إكس” ضمن جهود الشركة للقضاء على الحسابات المزيفة.

ومثل هذه التغيرات بالإضافة لدور ماسك غير المتناسب قلبت التوازن ضد“إكس”، كما أنها أدت لظهور“نخب جديدة” من أصحاب الآراء، حسبما قال باحثون في جامعة واشنطن مؤخرا.

وخلص الباحثون في تحليلهم إلى أنه في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كانت مجموعة صغيرة تتألف من سبعة حسابات هي المسؤولة عن حصة كبيرة من المحتوى” في الحوار بشأن حماس وإسرائيل على” إكس” الذي حقق أرقام مشاهدة مذهلة.

وخلال الأيام الثلاثة الأولى بعد وقوع الهجوم، نشرت المجموعة نحو 1800 منشور، حظي بـ1.6 مليار مشاهدة.

وفي نفس الوقت حظيت حسابات نيويورك تايمز وسي إن إن وهيئة الاذاعة البريطانية“بي بي سي” التي لديها عدد متابعين أكبر على 112 مليون مشاهدة على إجمالي 298 منشور.

ومن أجل مشكلة المعلومات المضللة، التي لا تنتهي على شبكة“إكس”، يؤمن ماسك بشدة بما يطلق عليه“صحافة المواطن” وسمة يطلق عليها“كوميونتي نوتس” يستخدمها المستخدمون للإشارة إلى المعلومات المضللة أو الخاطئة.

وفي أعقاب هجوم حماس، في بعض الأحيان يستغرق نشر مثل هذه الملاحظات وقتا طويلا للغاية.

وقد أرسلت المفوضية الأوروبية مؤخرا طلبا رسميا لـ”أكس” للحصول على معلومات وفق قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، بشأن المحتوى المتداول على المنصة بشأن هجوم حماس على إسرائيل.

وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون إلى تقارير بشأن صور معدلة وتسجيلات صوتية من ألعاب فيديو تم بثها على أنها تسجيلات حقيقية.

ويشار إلى أن انتهاك قانون الخدمات الرقمية يمكن أن يؤدي لفرض عقوبات. وبالنسبة لشركات محددة، يمكن أن تصل العقوبات المالية إلى 6% من إجمالي حجم الأعمال العالمي.

ويصر ماسك، الذي يطلق على نفسه” الشخص الذي لا يتهاون في الدفاع عن حريه التعبير” أن خطاب الكراهية لم ينتشر منذ استحواذه على تويتر، متخذا إجراء ضد من يقولون عكس ذلك.

واختصمت منصة“إكس” باحثون من مركز مواجهة الكراهية الرقمية أمام المحكمة، عقب أن خلصوا بعد إجراء اختبارات إلى أن خطاب الكراهية يبقى على المنصة إذا كان ناشروه من المشتركين.

من ناحية أخرى، مازالت منصة أكس لديها مشكلة تتعلق بالأموال. وأكد ماسك عدة مرات أن إيرادات الإعلانات على المنصة تمثل نصف ما كانت تويتر تجنيه.

وتتركز استراتيجية ماسك على إيرادات الاشتراكات، لذلك تم وضع قيود على عدد المنشورات التي يستطيع المستخدمون الذين لا يدفعون اشتراكا أن يطلعوا عليها يوميا.

ففي نيوزيلندا والفلبين، يمكن للمستخدمين الجدد نشر منشورات ومشاركة منشورات الآخرين مقابل دولار سنويا.

وإذا لم يدفعوا، سوف يتمكنوا فقط من قراءة المنشورات ومشاهدة الفيديوهات ومتابعة المستخدمين الآخرين.

وليس فقط المعلنين، ولكن أيضا الكثير من المستخدمين أداروا ظهورهم لـ”إكس”، على الرغم من أنه من الصعب معرفة العدد، حيث أن المنصة نفسها لم تعد تنشر أرقاما عن عدد المستخدمين.

مع ذلك، تقدر منصة ابتوبيا للاستخبارات المعلوماتية أن عدد المستخدمين يوميا تراجع من 140 مليون إلى 121 مليون منذ استحواذ ماسك، بحسب تقرير لمدونة“بيغ تكنولوجي”.

وأشارت شركة“سيميلر ويب” لجمع المعلومات إلى تراجع الحركة على نسخة أكس على شبكة الانترنت بنسبة نحو 15%.

مع ذلك، فإن زيارات الصفحة الشخصية لماسك ارتفعت بواقع الضعف في أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وفي ظل التغيرات الكبيرة على المنصة، لم يظهر بعد بديل للمنصة قابل للاستمرار.

وكان تطبيق“ثريدز” الذي أطلقته شركة ميتا المالكة لفيسبوك في تموز/ يوليو الماضي قد بدأ بداية قوية، ولكن سرعان ما تراجع نشاط المستخدمين مجددا.

واجتذب تطبيق“بلو سكاي” الذي يشابه تصميمه لما كان عليه تويتر في السابق، مليون مستخدم فقط في أيلول/ سبتمبر الماضي.- (د ب ا)

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