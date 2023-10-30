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فيلم رعب يهزم تايلور سويفت

10/30/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أزاح فيلم الرعب (Five Nights at Freddy's) فيلم نجمة البوب تايلور سويفت عن صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، في نتيجة أتت مُفاجئة، بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة>
وتظهر في الفيلم المستوحى من لعبة فيديو، تمائم متحرّكة مسكونة تسعى إلى قتل حارس أمن ليلي يؤدي دوره جوش هاتشرسون وأخته الصغيرة، داخل مطعم بيتزا قديم مهجور يحوي ألعاب آركيد.

وحقق الفيلم الذي طُرح في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق عيد هالوين، عائدات بـ78 مليون دولار، في انطلاقة "مذهلة"، بحسب المحلل ديفيد غروس من شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش".

ومع هذه النتيجة، دخل "فايف نايتس آت فريديز" ترتيب أول خمسة أفلام رعب تحقق أفضل انطلاقات في الولايات المتحدة، وجاء بعد فيلم "إت" ("It") بجزئيه اللذين يستندان إلى رواية لستيفن كينغ، مع العلم أنّ الانتقادات التي تلقّاها العمل أتت "سيئة"، وفق غروس.

وتراجع فيلم (taylor Swift: The Eras Tour)، الذي صُوِّر خلال جولة موسيقية للنجمة تحمل العنوان نفسه إلى المرتبة الثانية مع إيرادات بلغت 14,7 مليون دولار.

وحقق الفيلم منذ بدء عرضه عائدات بـ149,3 مليون دولار في أمريكا الشمالية، فيما سُجّل في دور السينما حضور عدد من محبي المغنية وهم يرتدون أحذية رعاة البقر.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم (Killers of the Flower Moon)، أحدث أفلام المخرج مارتن سكورسيزي، مع تحقيقه 9 ملايين دولار في ثاني أسبوع له.

ويتناول الفيلم الذي يمتد على ثلاث ساعات و26 دقيقة ويجمع للمرة الأولى الممثلين ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، جرائم القتل التي كانت تطال إحدى مجموعات سكان أمريكا الأصليين، وهي قبيلة أوسايج من هنود القارة الأمريكية، لاحتكار ثروتها النفطية، خلال مطلع القرن العشرين في أوكلاهوما.

وحلّ رابعاً في الترتيب الفيلم الوثائقي (After Death) الذي يتناول تجارب الموت الوشيك، مع عائدات بلغت 5,1 مليون دولار في أول أسبوع له.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم (The Exorcist: Believer) الذي حقق 3,1 مليون دولار.

وعلى غرار الفيلم الأصلي، تدور أحداث القصة حول شخصيات تسيطر عليها قوى خارقة للطبيعة، على خلفية موسيقى تصويرية تثير القلق، مع ظهور إلين بورستين من العمل الأصلي الذي يعود إلى العام 1973.

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