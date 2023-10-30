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رحم المعاناة في غزة يولد فنوناً تظاهرية جديدة

10/30/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






يقال أن أجمل الإبداعات تكون تلك التي تخرج من رحم المعاناة، ولأن الحرب الحالية على غزة هي أقسى أشكال المعاناة الإنسانية في العهد الحالي، فلا شك أن ما تولده أرحام هذه الحرب من إبداعات ستكون مميزة، مختلفة، وأكثر صدقاً عن أي شكل إبداعي مألوف.
كل ما في الحرب الحالية على غزة مختلف: ثيرموميتر أعداد الشهداء، العند الغزي في البقاء على أرضه المحروقة، الأمل الذي ينسجه صوت أبو عبيدة في خطاباته، وأشكال التضامن الشعبي العالمي، الذي أنجبته أرحام قلوب إنسانية ثكلى على ما يحدث من إبادة جماعية على غزة، أدت إلى ابتكار طرق جديدة لفنون التضامن وتحديداً فنون التظاهر.

من يتابع التظاهرات في الساحات العربية المتضامنة مع غزة، يرى مشاهد ألفتها الأبصار واعتادت الآذان على سماعها، لدرجة قد تصل بك إلى ترديد هتافات التظاهرات وأنت تتابعها من الشاشة لا على أرض المظاهرة، لكن من يتابع المسيرات والتظاهرات والوقفات التضامنية مع غزة في دول أوروبية وولايات أميركية يتعرف على فنون احتجاجية جديدة لم تألفها العين العربية من قبل، وتسببت في خلق الشعور بالدهشة مثل الذي نشعره عندما نتابع لوحة فنية كسرت كل قواعد الرسم، وتحررت من قيود الصندوق وحلقت إلى خارجه.

ومن أشكال فنون التظاهرات المبتكرة التي ولدت مع الحرب الحالية على غزة، ذلك الناشط في بريطانيا الذي خرج عن "صندوق" التظاهرة الشعبية في لندن قبل التي جرت قبل أكثر من أسبوع، وحلق بالعلم الفلسطيني فوق جسر "هولم آرت"، تلك الحركة العفوية التي نجحت في استقطاب عيون العالم على ذلك الشاب، متناسية المشهد المهيب أسفله لآلاف المتظاهرين وهم يهتفون تحت الجسر.

كذلك مثل ما حدث أمام منظمة "الفاو" في إيطاليا قبل يومين، عندما فاجأ ناشط حشود المتظاهرين المتضامنين مع غزة في تظاهرة أمام المنظمة، وقفز بسرعة فوق الوصف ونزع العلم الإسرائيلي من المبنى.

فضلاً عن ابتكارات أخرى أنتجتها الحرب الهولوكوسيتية الواقعة على غزة مع المتعاطفين معها خارج القطر العربي، إذ قام ناشطون في ولايات أميركية ودول أوروبية باتباع أسلوب الصمت في التضامن مع غزة والاستغناء عن الكلام والهتاف بلف أجسادهم بأشرطة بيضاء كناية عن أكفان شهداء غزة، وكتابة عبارات تضامنية على الأشرطة بلون أحمر كناية عن دم المجازر التي تحدث هناك.

وهناك ناشط أوروبي آخر، أخذ على عاتقه ابتداع فكرة خارج الصندوق ليعلن تضامنه مع غزة، وذلك بوضع عصبة على عينية وحمل لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: "أنا متضامن مع غزة، إذا كنت متضامن أيضاً أحضني"، وتوسط إحدى الشوارع المزدحمة بالمارة، الذين تفاجؤواأنه ليس ناشط عربي، حيث مرت سيدة عربية مع ابنها أمامه وطلبت منه أن يحضنه ويتحدث مع بالعربية، وكان جواب الناشط: "أعتذر أنا لست عربياً

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