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شكران مرتجى تنهار باكية: بعتوها ونحن شاهدين (فيديو)

10/30/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثارت الفنانة السورية الشهيرة شكران مرتجى غضبها وحزنها الشديدين إزاء الأحداث المأساوية التي تجري في فلسطين، حيث نشرت مقطع فيديو مؤثراً عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
في الفيديو، أعربت مرتجى عن استيائها الكبير إزاء الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني واللا إنسانية التي يظهر بها العدو، متجاهلًا حتى الأطفال والنساء وكل من ناضل لاستعادة أرضه.

طالبت مرتجى في الفيديو حكومات الدول العربية بالتحرك العاجل لمساعدة الأهالي في فلسطين، خاصة في مجال الرعاية الصحية.

وشددت على ضرورة توحيد الجهود والتضامن العربي لإنقاذ الشعب الفلسطيني الشجاع، وانتقدت بشكل حاد الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف هذه المأساة.

تجدر الإشارة إلى أن مرتجى انهمرت بالبكاء خلال الفيديو، معبرة عن حزنها العميق واستيائها من عدم اتخاذ الدول إجراءات فورية وفعّالة لإنقاذ البلاد والشعب الفلسطيني من هذا الوضع المأساوي.



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