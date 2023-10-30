صفقة تبييض سجون الاحتلال.. نتنياهو تحت ضغط الداخل و الخارج

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

وسط تزايد غضب ذوي أسرى الاحتلال الصهيوني الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وما عرضه الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشأن صفقة الإفراج عن أسرى الاحتلال لديها، مقابل "تبييض" سجون الاحتلال ومعتقلاته من الفلسطينيين، يبقى هذا الملف، الأكثر سخونة في هذه الحرب الدموية على غزة، والتي ما تزال فظائعها بحق مدنيي القطاع مستمرة منذ 24 يوما من القصف الجوي، بقذائف محرمة دوليا.



يقول مراقبون، إن للاحتلال الصهيوني أهدافا في هذا الملف، كما للمقاومة أهدافها، وكل منهم يتطلع لتحقيقه، فرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يأمل بإطلاق سراح أسراه ليحقق نصرا ولو هزيلا، فيظهر أمام الرأي العام في كيان الاحتلال، كمنتصر، لكنه يعزز هذا الانتصار الباهت، بما يرتكبه من جرائم في عدوانه على غزة، معلنا فيه بأنه يسعى لتدمير "حماس" التي تتطلع لأن تنتهي من هذا الملف.



ذوو أسرى الاحتلال، أكدوا موافقتهم على صفقة "الكل مقابل الكل" اي الإفراج عن أسراهم مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.



وطالب ممثلو ذوي أسرى الاحتلال في مؤتمر صحفي اول من امس، بعد لقائهم نتنياهو، بأن يأخذ النشاط العملياتي- أي العدوان الوحشي على القطاع بالاعتبار مصير الأسرى، مؤكدين أن مسؤولية سلامتهم، تقع على عاتق حكومة الاحتلال.



وأضافوا، أنهم أوضحوا لرئيس حكومتهم الاحتلالية، بأن صفقة "الكل مقابل الكل"، تحظى بدعم واسع من أفراد الكيان، متطلعين لان تحقق حكومتهم الاحتلالية إنجاز هذه الصفقة.



من جهتها، أكدت كتائب القسام -الجناح العسكري لـ"حماس" في وقت سابق، أن ثمن الإفراج عن المحتجزين لديها، هو تحرير كل الأسرى الفلسطينيين (تبييض سجون الاحتلال الصهيوني من المعتقلين الفلسطينيين).

كما أعلن رئيس حركة "حماس" في القطاع، المعتقل السابق لدى الاحتلال يحيى السنوار، بأن الحركة جاهزة فورا لإنجاز هذه الصفقة، فيما أشار نتنياهو الى أن هناك مباحثات جارية "بشأن تبادل محتمل للأسرى".



ونجحت الوساطة القطرية إلى الآن بالإفراج عن 4 أسيرات كن لدى المقاومة؛ أميركيتان وإسرائيليتان، بينما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء الماضي، إن "لدى المفاوضين القطريين، أملا كبيرا بتحقيق عمليات إفراج أخرى، بفضل مفاوضات يجرونها مع إسرائيل وحركة حماس".



وفي هذا الإطار، يقول الوزير السابق مجحم الخريشا، إنه وسط اتصالات مكثفة للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يشهد ملف الأسرى الذين أسرتهم "حماس" في عملية "طوفان الأقصى"، تطورات متسارعة، في وقت يتعرض فيه نتنياهو، إلى ضغوط من ذوي أسرى الاحتلال، يرفضون فيها عدوان كيانهم البري على غزة، وتطلب "حماس" في المقابل، إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.



وأضاف الخريشا، "في إطار تطور الأحداث الأخيرة في غزة، وانقطاع وسائل الاتصالات والإنترنت، ثم عودتها جزئيا، وضغط ذوي أسرى الاحتلال على الحكومة، لاستعادة أبنائهم، كشف نتنياهو عن دراسة عملية تبادل الأسرى.



وأضاف، أن الاتصالات بشأن هذا الملف، تجري على اكثر من مسار، وهناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق، غير أن سلطات الاحتلال تماطل حاليا في الانتهاء منه، في حين تؤكد "حماس" أن ثمن "صفقة الأسرى هو تبيض كامل السجون من المعتقلين الفلسطينيين كافة".



وفيما تقول "حماس"، إنها أسرت أكثر من 200 من قوات الاحتلال في عملية طوفان الأقصى بغلاف غزة، تعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف فلسطيني، بينهم عشرات، أمضوا أكثر من 20 عاما في الاعتقال، وأكثر من 1000 محتجزين على بند الاعتقال الإداري من دون محاكمة أو توجيه اتهام رسمي لهم.



وبحسب المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، فإن العدد الكبير من أسرى الاحتلال ممن سقطوا في قبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يشكل ورقة ضغط تستخدمها المقاومة، لإجبار نتنياهو أو أي حكومة احتلالية مقبلة، على التفاوض وإجراء صفقة تبادل للأسرى، بين الطرفين، وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل".



واضاف الحجاحجة، أنه "برغم استبعاد الاحتلال رسميا في بداية العدوان على غزة، إمكانية التفاوض مع المقاومة، لكن الضغوط التي مارسها ذوو أسراه اجبرت حكومتهم على إجراء مراجعة لهذا الملف، وهو أمر حدث سابقا، إذ تنازل الاحتلال عن موقفه، ووافقت على مقايضات أسرى كبيرة، ما يثبت تأثير هذه القضية على صناع القرار في الكيان".



وأضاف، هناك مقولة دارجة في علم السياسة، مفادها بأنه لا يوجد أمر مؤكد ومحسوم، ما دام لم يجر تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع، وتنطبق هذه المقولة بالذات على قضية الأسرى والمعتقلين، جراء تكرار الحالات التي تبدو فيها الأمور بأنها تتجه صوب صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين "حماس" والاحتلال، ما يرفع منسوب التوقعات والآمال والترقب والقلق.



وكان وزير جيش الاحتلال الأسبق شاؤول موفاز، قال إن الثمن الذي تطلبه "حماس"، لقاء الإفراج عن المختطفين قابل للتحقيق، مضيفا بأنه يدعم الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في اطار صفقة تبادل، لافتا في تصريحات صحفية، الى ان عدد المختطفين غير مسبوق في تاريخ الكيان، ومن المهم جدا استعادتهم بأي ثمن.



د. علاء حمدان الخوالدة، قال إنه بعد 3 أسابيع من العدوان على غزة، هناك مصلحة آنية لدى الطرفين بضرورة التقدم لإبرام صفقة تبادل أسرى، وتوجد مؤشرات الى أن الأمر ممكن في ظل الوساطات التي جرت مؤخرا برعاية قطرية، وجهود مصرية حاليا.



واضاف الخوالدة "حماس لا تترك مناسبة إلا وتؤكد فيها أولوية قضية ملف المعتقلين في سجون الاحتلال، وقد كان مسار تحريرهم عبر صفقات تبادل ملازما لها منذ بداياتها الأولى، وتمكنت بعد عملية طوفان الأقصى من أسر عدد كبير من جنود الاحتلال، ما مكنها من فرض إرادتها على الاحتلال في هذا الملف، وسط تزايد غضب ذوي أسرى الاحتلال لدى حماس في الكيان على حكومة نتنياهو.



يذكر أنه في العام 2011 جرت عملية تبادل أسرى بين حماس والكيان، إذ أطلق الأخير سراح 1027 أسيرا فلسطينيا، بينهم 280 أسيرا محكوما بالمؤبد العالي، مقابل إطلاق حماس سراح جندي من الاحتلال يدعى جلعاد شاليط بعد أسر دام خمسة أعوام.



وقبل عملية طوفان الأقصى، كانت كتائب عز الدين القسام، كشفت عن احتفاظها بأربعة جنود للكيان، أسرى لديها، اثنان منهما أسرا في الحرب على القطاع صيف 2014، والآخران دخلا للقطاع في ظروف غير واضحة، ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة، ولا يعرف مكان احتجازهم.

اقرأ المزيد :

الحرب على غزة.. هل تكون نقطة تحول بمصادر الطاقة؟



