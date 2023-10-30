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الصفدي يلتقي المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط لبحث وقف الحرب على غزة

10/30/2023 2:34:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون، في اجتماع بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين.

وأكد الصفدي ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب المستعرة على غزة، والتي إن استمرت ستؤدي بالمنطقة إلى الهاوية، محذراً من انعكاساتها الخطيرة على أمن المنطقة.

وشدد الصفدي على أهمية القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، والذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية، حول ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، مثمناً وقوف الصين إلى جانب هذا القرار وتصويتها لصالحه، والذي ينسجم والقيم الإنسانية المشتركة والمبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة.

كما شكر الصفدي الصين على موقفها في الامم المتحدة الداعم لوقف الحرب وايصال المساعدات الانسانية، مؤكداً على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته في تطبيق القانون الدولي، وحفظ السلم، ووقف العنف والحرب.

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