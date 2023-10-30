Monday, 30 October 2023 10:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البلقاء التطبيقية الأولى محلياً في حقل الفيزياء

10/30/2023 2:34:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حققت جامعة البلقاء التطبيقية مراتب متقدمة محليا وعالميا في خمسة حقول معرفية اعلن عنها تصنيف التايمز العالمي في أخر إصدار، حيث حلت جامعة البلقاء التطبيقية المرتبة الأولى محليا في حقل العلوم الفيزيائية وضمن الفئة (601-800) عالميا، كما تميزت جامعة البلقاء التطبيقية في حقل علوم الحاسوب حيث حققت المركز الثاني محليا وضمن الفئة (401-500) عالميا .
فيما حققت المركز الثاني محليا في حقل العلوم الاجتماعية ، والرابع محليا في حقلي الهندسة والأعمال والاقتصاد، والرابع محليا في حقل التعليم.
رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني اشار الى اهمية المشاركة في التصنيفات العالمية التي تضع الجامعة على خارطة الجامعات العالمية ، وفي ذات الوقت التركيز العالي على بناء القدرات والمهارات للكوادر البشرية في الجامعة من مدرسين واداريين وطلبة وبناء القدرات التكنولوجية والبنى التحتية للجامعة من مختبرات ومشاغل تجود العملية الدراسية في الجامعة لتميز الجامعة بالتعليم التقني والتطبيقي.
وأشار الدكتور العجلوني ان هذه الانجازات تسجل لأسرة الجامعة مقدما لهم التهنئة، وحاثا إياهم على بذل المزيد من الجهود من خلال تعزيز تشاركية الجامعة مع كافة الجهات ذات العلاقة محليا وعالميا والتشبيك مع الجامعات العالمية المرموقة ومراكز الأبحاث العالمية وكافة القطاعات المحلية العامة والخاصة، وتطوير العملية الدراسية ونقل المهارات والخبرات للطلبة وتجويد العملية الأكاديمية برمتها والتركيز كذلك على البحث العلمي المتميز الذي تنعكس أثاره على الباحث والجامعة والمجتمع، لما لهذه الأبحاث من أهمية كبيرة في رفع سمعة الجامعة وسوية المدرسين والعملية التدريسية، مؤكدا على أهمية انعكاسه على تعزيز المكانة العالمية للجامعة والتعزيز من استقطاب المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية، والباحثين والطلبة الدوليين والمحليين.
الأستاذ الدكتور هيثم حمود الشبلي نائب الرئيس لشؤون الاعتماد وضمان الجودة، أشار الى أن الجامعة تعمل ضمن خطة مدروسة على مراجعة نتائج التصنيفات العالمية ومعاييرها ومؤشرات الأداء المتعلقة بها للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ومجالات التحسين وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لضمان التحسين المستمر للأداء.

MENAFN30102023000072011014ID1107336918

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث