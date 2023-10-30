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إعلان مهم من الخدمة المدنية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة (رابط)

10/30/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر ديوان الخدمة المدنية إعلانا اليوم الاثنين، بخصوص تدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في دائرة قاضي القضاة ومجمع اللغة العربية.

وتاليا نص الإعلان:

لاحقاً للإعلانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة ومجمع اللغة العربية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني، بخصوص تعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالثة

وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكومية يدعو ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع الدوائر المعنية المتقدمين بطلبات توظيف على هذه الوظائف للدخول إلى الرابط الإلكتروني المبين أدناه خلال الفترة (30/ 10 - 1/ 11 / 2023)
لغايات الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونياً من خلال شاشة البيانات.

ملاحظة: لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها بأعلاه.

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