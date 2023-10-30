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تمديد التسجيل للامتحان التكميلي يومين إضافيين (رابط)

10/30/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت وزارة التربية والتعليم تمديد التسجيل للامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2023 ولمدة يومين، بدءًا من صباح الأربعاء الموافق (1/ 11/ 2023) وحتى مساء الخميس الموافق (2/ 11/ 2023).

وأوضحت الوزارة أن التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني ( ) لمن لم يتمكن من التسجيل في الموعد المحدد.

علمًا أن الدفع الإلكتروني ما زال متاحًا لجميع الطلبة المسجلين ولم يستكملوا عملية الدفع، وحتى انتهاء فترة التمديد.

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