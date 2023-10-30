تمديد التسجيل للامتحان التكميلي يومين إضافيين (رابط)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قررت وزارة التربية والتعليم تمديد التسجيل للامتحان
التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2023 ولمدة يومين،
بدءًا من صباح الأربعاء الموافق (1/ 11/ 2023) وحتى مساء الخميس الموافق (2/ 11/ 2023).
وأوضحت الوزارة أن التسجيل عن طريق الموقع
الإلكتروني ( ) لمن لم يتمكن من التسجيل
في الموعد المحدد.
علمًا أن الدفع الإلكتروني ما زال متاحًا لجميع
الطلبة المسجلين ولم يستكملوا عملية الدفع، وحتى انتهاء فترة التمديد.
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