السلايطة نائبًا لرئيس مجلس مكافحة الفساد

السلايطة نائبًا لرئيس مجلس مكافحة الفساد
التاريخ
10/30/2023 2:34:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختار مجلس هيئة
النزاهة ومكافحة الفساد عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة نائبًا لرئيس مجلسها
بالإجماع.
يُذكر أن الإرادة
الملكية السامية صدرت قبل مدةٍ بتشكيل مجلس جديد للهيئة برئاسة الدكتور مهند حجازي
وعضوية كلٍ من سامي السلايطة، سعد شهاب، الدكتور حازم المجالي، وناصر القاضي.
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