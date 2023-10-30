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السلايطة نائبًا لرئيس مجلس مكافحة الفساد

10/30/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختار مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة نائبًا لرئيس مجلسها بالإجماع.

يُذكر أن الإرادة الملكية السامية صدرت قبل مدةٍ بتشكيل مجلس جديد للهيئة برئاسة الدكتور مهند حجازي وعضوية كلٍ من سامي السلايطة، سعد شهاب، الدكتور حازم المجالي، وناصر القاضي.

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