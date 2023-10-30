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خبراء: حرب غزة كشفت عيوب العرب وخطر الانقسام الفلسطيني

10/30/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد خبراء ومختصون بالشأن السياسي، أهمية إيجاد حل سياسي لأزمة الانقسام الداخلي بين الفصائل الفلسطينية حتى تتوحد في قرارها مستقبلا.

وبينوا خلال جلسة حوارية أقامتها مؤسسة مسارات بعنوان "الحرب على قطاع غزة"، أهمية وجود مشروع عربي ينهي حالة الانقسام ويوحّد القرار العربي بعيداً عن الإملاءات الغربية أو التدخلات من دول المنطقة.

وأجمع المنتدون في الجلسة الحوارية على الموقف الأردني الرسمي والشعبي، ممثلا بموقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي العهد سمو الأمير الحسين والملكة رانيا العبدالله ووزير الخارجية أيمن الصفدي، القوي في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأهالي الأشقاء في قطاع غزة ورفضهم القاطع للانتهاكات من قبل كيان الاحتلال الصهيوني

وخلال الجلسة التي أدارها المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات طلال غنيمات، تحدث عبر تقنية الاتصال المرئي وزير السلطة الفلسطينية الأسبق المتحدث الرئيسي في الجلسة نبيل عمرو، مقدما تحليلاً سياسياً لمجريات الأحداث التي رافقت الحرب منذ بدايتها.

عمرو: لا مستقبل للمشروع الإسرائيلي إذا تمكن العرب من ترتيب أوضاعهم

وقال عمرو إن الوضع الداخلي في الضفة الغربية صعب جدا وهناك تضييق على الشعب الفلسطيني بسبب حالة الجنون التي يعيشها الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف عمرو أنه لا مستقبل للمشروع الإسرائيلي إذا تمكن العرب من ترتيب أوضاعهم خاصة دول الطوق المجاور (الاردن ومصر وسوريا)، من خلال منظومة سياسية في لمواجهة هذا المشروع.

وبين عمرو أن الحرب ساهمت في تعميق الغضب الشعبي العربي على ما يعرف بإسرائيل بصورة غير مسبوقة وهذا يؤكد أنها لن تكون في المستقبل جزءً من الشرق الأوسط.

وشدد على أهمية الانتباه إلى الوضع الداخلي الفلسطيني خاصة بعد انتهاء الحرب وضرورة تسوية العديد من القضايا.

وأضاف أن الضفة الغربية ساهمت على طوال السنوات الماضية في وقف المشروع الإسرائيلي بابتلاع القدس والسيطرة عليها، حيث عملت على حجز الجيش الاسرائيلي لسنوات عن التدخل في غزة.

وأكد أن الصفة الغربية ساهمت في حرمان إسرائيل من امتلاك عاصمة آمنة بل حولتها إلى ثكنة عسكرية على الدوام بفعل المقاومة.

وأشار إلى أن الاحتلال يطرح سيناريو بعد الحرب، يتمثل في فرض حصار على الضفة الغربية من دول الاتحاد الاوروبي من خلال تراجع الدعم المالي رغم أنها تناقصت مؤخراً.

وأكد عمرو على أن بشاعة الحرب الحالية في غزة لا يمكن تخيلها وأن الدعم الغربي كان غير منسجم مع بشاعة جرائم الاحتلال.

وشدد عمرو على أهمية المباشرة في عدد من القضايا التي لا تحتمل الانتظار لحين انتهاء الحرب، ومنها إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الدولة الفلسطينية.

الداوود: يبدو المشهد أكثر تعقيدا وأكثر خطرا على المنطقة برمتها

عضو أمناء مؤسسة مسارات الوزير الأسبق سامي الداوود في كلمته إن مسارات تعكف منذ بدء الحرب على اهلنا في غزة على عقد الجلسات الحوارية النقاشية للوقوف على الحدث الجلل والحرب الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الحاقد على القطاع أمام صمت العالم على جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل في الاسبوع الرابع على التوالي، مشيراً إلى أنه يبدو ان أوان نهايتها لم يحن بعد.

وأكد أنه مع دخول الحرب على قطاع غزة أسبوعها الرابع، يبدو المشهد أكثر تعقيدا وأكثر خطرا على المنطقة برمتها، وسط استمرار ما يمكن وصفه بـ"الجنون الإسرائيلي" المتمثل بالقصف الهمجي غير المسبوق لغزة، وبدء محاولات اجتياحه البري للقطاع.

وأفاد أن هذا كله بالتأكيد، يجعل من الصعب التنبؤ بمالات الحرب الدائرة وما إذا كانت بالفعل ستمتد على نطاق أوسع بدخول أطراف أخرى إلى قلب المواجهات العسكرية على نحو أعمق وأشمل، لكن من المهم على الأقل وفق المعطيات الحالية أن نستمع إلى وجهة نظركم وتصوراتكم للصراع.

وأفاد الداود أنه منذ بدء الأحداث العسكرية، برز الموقف الأردني الذي يواصل الضغط باتجاه وقف إطلاق النار وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ورفض التهجير القسري، وكان آخر أبرز المواقف البارزة للمملكة هي يوم أمس في الأمم المتحدة وتبني قرار الهدنة، والذي يعد بحق نجاحا وانجازا مقدرا للدبلوماسية الاردنية.

وأردف أنه قبل ذلك حذر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وخلال الاجتماعات السنوية من مخاطر فقدان الافق السياسي وغياب الحل النهائي للصراع القائم منذ اكثر من سبعة عقود على استقرار المنطقة، على قاعدة ان الاحتلال واستمراره والعنف الذي يمارسه ان يجلب السلام، وان غياب حل عادل للقضية الفلسطينية لن يجلب إلا العنف والدم.

وجدد ترحيبه بالوزير السابق الدكتور نبيل عمرو السياسي الفلسطيني الذي شغل العديد من المواقع على مدى عقود طويلة في حوار مفتوح يستطلع الافق ومستقبل الحرب الدائرة.

الماضي: الحالة العربية تدمي القلب

من جهته قال العين طلال الماضي، إن ما يدمي القلب هو الحالة العربية وما تعيشه الحكومات والأنظمة والشعوب العربية، مبينا أن حالنا أسوأ من حالة السكان في غزة الذين يتعرضون للمجازر.

وأضاف الماضي أن الحرب كشفت أزمة الأمة العربية وغياب أي مشروع عربي يجمعها، وأن الأنظمة تسعى للحفاظ على كراسي الحكم فقط، من خلال الهرولة إلى الغرب، وكشفت الحرب أيضا أن إسرائيل الإبن المدلل للغرب.

وقال الماضي إن الأردن بحكم الجغرافية مرتبط في القضية الفلسطينية ولا يمكن التخلي أو الغياب عن هذه القضية، وكان الموقف واضحا منذ بداية الأزمة في وقت تعتبر القضية مصالح وتنكتيك للمصالح.

وأكد الماضي أن العالم العربي بحاجة لمشروع عربي قوي على قاعدة الحفاظ على إنسانيتنا وكرامتنا ويعيد ثقة الشعوب .

وأشار إلى أنه "لا بد لنا من وضع هدف واضح يتمثل في دعم المقاومة والموقف الفلسطيني وسنكون قابلين لدفع الفاتورة التي تفرض علينا كما فرضت علينا سابقا في حرب العراق".

رمضان: مطلوب الوقوف في وجه مخطط التهجير

وقال العين خالد رمضان إنه لا يجوز أن نعتبر هذه الحرب معركة لحماس أو لفتح أو غيرها، وهذا خطأ كبير، بل هي حرب للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن التفريق بين مكونات الشعب الفلسطيني يوقعنا تحت تأثير المشروع الأمريكي الواضح لتمزيق القضية وإنهائها.

وأكد رمضان أن المشروع الأمريكي واضح ويقوم على ترحيل الشعب الفلسطيني في الضفة الى الاردن ومن غزة الى سيناء ومطلوب منا الوقوف بوجه هذا المخطط والتصدي له.

وبين رمضان اننا نعيش اصعب الظروف ولا يمكن اعتباره خذلان من الغرب ولا خلاف معهم بل رسائل الى دولنا العربية والى الاتفاقيات المختلفة، خاصة بعد أن استغلت اسرائيل كل إمكانياتها من الانترنت والغاز والطاقة وقطعتها عن الشعب في غزة وهي رسالة لنا جميعا تقول ان كل العلاقات والسلام والاتفاقيات "وراء ظهرنا".

وقال إن الاوراق ستكون ثقيلة بعد انتهاء الحرب التي كشفت الوجه غير الانساني لأمريكا، ويجب أن تدفعنا لمراجعة كافة اتفاقاتنا وإعادة طرح الاتفاقيات على الطاولة.

وختم رمضان مؤكدا أن القادم صعب وأن المعركة صعبة ومستمرة لأشهر قادمة وسيكون هناك عمل وتوجه على تجفيف أموال حماس ونحن بحاجة الى حكمة داخلية في الاردن.

داود: موقف مصري اردني ضد التهجير

من جانبه أكد الوزير الأسبق هايل داود، على دور وأهمية الموقف المصري والأردني في وقف عملية التهجير والصمود بوجه أي خطط للاحتلال في هذا الجانب.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك لوقف إطلاق النار والعمل على توفير المساعدات الإنسانية والتوجه المباشر إلى الحلول السياسية لأن العالم لم يعد يحتمل مشاهد الحرب ومزيد من المآسي.

دودين: موقف ملكي صارم

من جهته قال وزير الإعلام الأسبق صخر دودين، إن رأس أولوياتنا اليوم هو وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان في غزة.

وأشار دودين إلى أن الموقف الرسمي والشعبي الأردني واضح وصارم حيث كانت الرسالة الملكية في عدة لقاءات ومنها مؤتمر القاهرة واضحة وتشير الى غضب ملكي كبير وكذلك رسالة جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حوارها مع إحدى المحطات الفضائية الأمريكية وتصريحات سمو ولي العهد الأمير الحسين.

وأكد دودين أهمية تنسيق الامور بين فتح والفصائل كون فلسطين فيها عدد من المرجعيات المتعددة.

الدعجة: الحرب كشفت خفايا الصهيونية العالمية

من جانبه، اعتبر النائب الأسبق الدكتور هايل الدعجة، أنه علينا عدم القفز عن يوم 7 اكتوبر الذي أزاح عنا حملا كبيرا كنا نعيشه حين كشفت المقاومة هشاشة العدو الإسرائيلي.

واشار الدعجة إلى أننا سنقيّم المنظومة الانسانية للغرب والتي أظهرت خفايا الصهيونية العالمية إضافة إلى فشل مجلس الامن في وقف الحرب وإنشاء ممر انساني.


العجارمة: ارتفاع كلفة الاحتلال تجبره الجلوس على طاولة الحوار

واعتبر النائب فراس العجارمة أنه رغم الألم والحسرة التي يعيشها الوطن العربي إلا أن هناك جانب إيجابي.
وأكد العجارمة على أن هناك شي خطير من الجانب الإسرائيلي، وهو محاولات تحقيق كل ما يدور في خلدهم من التهجير والتوسع في الدول العربية ومعاملة العربي أدنى من معاملة الاسرائيلي.

وشدد على أهمية مواجهة المشروع الإسرائيلي وأنه إذا ارتفعت كلفة الاحتلال تجبره على الجلوس على طاولة المفاوضات.

الحجوج: مطلوب موقف عربي وليس مشروع
النائب الأسبق محمد الحجوج، قال إن الاحتلال يسعى إلى طمس الهوية الفلسطينية وهذا واضح من توحه إلى التطبيع وفتح العلاقات مع كافة الأقطار العربية ولا يعبر أو يكترث للجانب الفلسطيني في الداخل ولا يريد فتح علاقات معه.

وتساءل: هل الحرب في غزة تشكل بداية لحل الدولتين ام تصفية للقضية الفلسطينية؟، خاصة مع غياب الموقف العالمي الذي لم يستمع الا للغة الجانب الإسرائيلي في القتل والتهجير وغيب لغة الحكمة.

وأكد الحجوج على أننا في العالم العربي لا نريد مشروعا عربيا موحدا بل نريد موقفا عربيا موحدا.

وقال الحجوج إن غزة تحولت من سجن الى مقبرة جماعية للسكان هناك، مشيرا إلى أن الرواية الإسرائيلية تدفع باتجاه التوطين ولا بد أن نوقفها ونعزز صمود الشعب على الارض.

وتوقع بعد انتهاء الحرب أن تدفع الكثير من الجهات ثمنا كبيرا، مشيرا إلى أهمية دور القيادة الفلسطينية بعمل خطوات جريئة على ارض الوقع.

وأشار إلى أهمية المصالحة الفلسطينية خلال هذه الأوقات، وتساءل: لماذا لا يذهب عباس الى الدوحة للتنسيق مع قيادات حماس وإدارة الأزمة من كافة الأطراف؟

القضاة: إيجابيات الحرب إحياء القضية الفلسطينية في أجيال الشباب

من جانبه أكد الدكتور محمد القضاة، أن الحرب ساهمت في إعادة إحياء القضية الفلسطينية في الشباب العربي.
وقال إن الأمور وصلت لهذا الحالة بسبب غياب الجدية السياسية لدى السياسيين في حل او الضغط لحل القضية الفلسطينية سابقاً.

وأشار إلى ضرورة عمل توافق عربي لجميع الأطراف المعنية حتى لا تتكرر هذه الحالة في المستقبل.

غرايبة: أمريكا غير جادة في الحل السياسي أو إقامة دولة فلسطينية

الإعلامي حسام غرايبة قال إن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في رعاية حل نهائي أو اقامة الدولة الفلسطينية، وهذا واضح من خلال دعم الدولة العبرية في التوغل بالحرب.

وأكد أن عملية 7 أكتوبر كانت مثل صاعق الكهرباء الذي يعطي الجسم الحياة بعد التوقف وهذا ما يشير له الانفعال والتعاطف الشعبي على مستوى العالم.

الاستاذ: التواصل الاجتماعي ساهم في إحياء القضية الفلسطينية
من جانبه، أشار خليل الاستاذ إلى أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في إحياء القضية الفلسطينية، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي الذي تم استغلاله من الجانب الإسرائيلي بصورة غيبت الحقيقية وأوقع البيت الابيض في أخطاء وإصدار تصريحات غير دقيقة.

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