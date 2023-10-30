الصفدي ونظيره الباكستاني: استمرار الحرب على غزة سيدفع بالمنطقة إلى الهاوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الباكستاني، خلال محادثات هاتفية اليوم، ضرورة وقف الحرب
المستعرة على غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية إن استمرت ستدفع بالمنطقة برمتها إلى
الهاوية.
وبحث الوزيران سبل
تكثيف الجهود المستهدفة ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة
إلى القطاع، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما شدد الوزيران على
أهمية القرار الذي قدمه الأردن، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة،
حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية
والإنسانية، وضرورة البناء عليه.
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