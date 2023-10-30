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الصفدي ونظيره الباكستاني: استمرار الحرب على غزة سيدفع بالمنطقة إلى الهاوية

10/30/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الباكستاني، خلال محادثات هاتفية اليوم، ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية إن استمرت ستدفع بالمنطقة برمتها إلى الهاوية.

وبحث الوزيران سبل تكثيف الجهود المستهدفة ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما شدد الوزيران على أهمية القرار الذي قدمه الأردن، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، وضرورة البناء عليه.

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