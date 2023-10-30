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توضيح من الهيئة الخيرية حول دخول بعض موظفيها إلى غزة

10/30/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب من دخول بعض كوادر وموظفي الهيئة لقطاع غزة عبر معبر رفح والتجول في القطاع برفقه كوادر المستشفى الميداني الأردني والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الهيئة في تنويه صدر عنها الاثنين أن هذه الأنباء غير صحيحة ولم تصدر عن أي من كوادرنا ولا حتى من المتعاونين مع الهيئة الخيرية.

وجددت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التأكيد على أنها قد سلمت المساعدات الطبية الأردنية لوكالة الغوث (الأونروا) الجهة المسؤولة عن استلام المساعدات والتبرعات، والتي بدورها قامت بوضعها بمستودعاتها ليتم توزيعها على المستشفيات حسب الحاجة.

وأهابت الهيئة من الجميع عدم الالتفات حول الشائعات واستقاء المعلومات من الجهات الحكومية الرسمية.

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