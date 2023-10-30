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صدمة الجماهير العربية

10/30/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود عبابنة






حالة الصدمة التي تعيشها الجماهير العربية مزدوجة ومركبة، فبعد الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة في غزة، وبعد أن أعادت باقتدار الثقة للشخصية العربية، ها هي تعود وتنتكس من حجم الغضب والحزن الذي يعتري المواطن العربي وهو يشاهد أبشع مذابح التاريخ، ويتفهم التعريف العملي لمفهوم الإبادة الجماعية التي تطبق على الشعب العربي الفلسطيني في غزة، والسؤال المطروح: هل اختفت المروءة العربية لدى أنظمة الحكم إلى هذه الدرجة؟ وما الذي يمنع الدول العربية ذات التأثير والقوة العسكرية من اتخاذ مواقف أكثر شجاعة مما يبديه البعض؟ هل يكفي أن تنادي هذه الأنظمة بضرورة إدخال المساعدات، ما الفرق بين أن يموت الغزي شبعان أو جوعان، ألا نستطيع التهديد بالكلام فقط ليس بقطع العلاقات وإنما بسحب السفير؟ الأنظار مصوبة نحو مصر قلب الأمة العربية، مصر عبد الناصر وأحمد عرابي ونجيب محفوظ ورئيسها المغوار السيسي، وصاحبة أكبر جيش في المنطقة، هل معبر رفح بين مصر وإسرائيل أم بين مصر وغزة؟ في كل ساعة يموت المئات بالقصف الوحشي على المدنيين ونحن ننتظر موافقة إسرائيل على عدد السيارات التي ستعبر إلى غزة... ننادي فقط بضبط النفس ونعبر عن القلق عن الأعمال العدائية في غزة ونساوي بين الجلاد والضحية، بينما تطرد كولومبيا السفير الإسرائيلي، وتهاجم جماهير داغستان مطارهم الدولي لمجرد هبوط طائرة إسرائيلية، ويصرح الرئيس التركي أردوغان بأقسى عبارات التنديد والشجب والتهديد ويوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم دولة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.
نعيد ونكرر؛ كنا وما زلنا ضد قتل أي مدني سواء يوم السابع من تشرين الأول أم بعد ذلك، لكن هل نساوي بين هجوم المحاصر والمحتلة أرضه مع هجوم المحتل؟! يا الله كم أنت يا أميركا مهيمنة ومسيطرة وصريحة أيضا مع العرب ولا تميزين بين أي منهم.
المواقف الشجاعة التي تبنّاها الأردن- في حدود إمكانياته- تمثلت في شجبه وتكذيبه للرواية الإسرائيلية ومن خلال ما قام به وزير خارجيتنا بخطابه الشجاع في الأمم المتحدة الذي حذر به من مشاريع التهجير ورسم خطا أحمر لهذا، وبالإصرار على بقاء المستشفى العسكري عاملاً في غزة، ويسجل أيضا للأردن تصديه لسياسة التحشيد والتجييش ضد حركة حماس، وقد ترجم ذلك لدى زيارة الرئيس الفرنسي له، الذي دعشن حركة حماس التي وإن كنا نختلف أو نتفق معها ولكنها ولدت من رحم الشعب الفلسطيني، ووصلت إلى الحكم بالانتخاب وعقدت مع دولة الاحتلال عدة اتفاقيات، وشكرا لكثير من الدول التي تجرأت وقالت إنها حركة مقاومة.
ختاماً لا تفوتنا الإشارة إلى المقابلة الشجاعة لجلالة الملكة رانيا العبدالله، ومقابلة الإعلامي المصري باسم يوسف التي عكست غضب الجماهير العربية لما يجري لإخوانهم في غزة، وقدمت الرواية الفلسطينية على حقيقتها وعلى أفضل ما يكون، وتجاوزت ما تقوم به وزارات الإعلام العربية قاطبة، لا يفوتنا أن نثمن للكثير من الأحرار والمثقفين والمسؤولين في دول أوروبا وأميركا، ونشير بهذا الصدد إلى الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، وعضو البرمان الإيرلندي مات كارثي، ووزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا، وعضو الكونغرس الأميركي السابق جيم موران وعضو مجلس بلدية شيكاغو غابريل ميلر... والعديد، ولكن لن ننسى الموقف الشجاع للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي (بق البحصة) عندما تحدث عن تاريخ الصراع والظلم الذي لحق بالفلسطينيين، وبرر عملية غزة التي ستبقى انتصاراً محفوراً على صفحات ملحمة ((الإلياذة الفلسطينية)) التي أكدت ما كشفت عنه معركة الكرامة بأن جيش الاحتلال والظلم يمكن قهره وهزيمته، حتى لو دمروا غزة على مرأى من صمت وقلة حيلة المجتمع العربي والدولي.

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