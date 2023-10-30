أميركا: ليس لدينا نية لإرسال قوات مقاتلة إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس، أن الولايات المتحدة“ليس لديها أي نية” لإرسال قوات مقاتلة أميركية إلى الاحتلال الإسرائيلي أو غزة.
وقالت هاريس في مقابلة على قناة“سي بي إس”:“ليس لدينا أي نية على الإطلاق، وليس لدينا أي خطط، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة هذه الفترة”.
وبحسب شبكة“سي أن أن”، ومع تأكيدها على“حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه”، نبهت هاريس إلى أنه من“المهم جدا ألا يكون هناك خلط بين المقاومة والفلسطينيين”، بحسب تعبيرها.
MENAFN30102023000072011014ID1107336907
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.