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أميركا: ليس لدينا نية لإرسال قوات مقاتلة إلى غزة

10/30/2023 2:34:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس، أن الولايات المتحدة“ليس لديها أي نية” لإرسال قوات مقاتلة أميركية إلى الاحتلال الإسرائيلي أو غزة.
وقالت هاريس في مقابلة على قناة“سي بي إس”:“ليس لدينا أي نية على الإطلاق، وليس لدينا أي خطط، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة هذه الفترة”.
وبحسب شبكة“سي أن أن”، ومع تأكيدها على“حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه”، نبهت هاريس إلى أنه من“المهم جدا ألا يكون هناك خلط بين المقاومة والفلسطينيين”، بحسب تعبيرها.


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