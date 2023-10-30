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صحف فرنسية تصدم قراءها.. في غزة: إنه الجحيم الجحيم الجحيم

10/30/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سارة زايد






بدأت تتسلل عناوين مغايرة لما اعتدنا عليها من الصحف الفرنسية، يأتي ذلك بعد أيام طويلة من تعتيم وفبركة وتحريض على الشعب الفلسطيني في غزة، واستجداء عواطف مبتذلة تجاه المحتل الإسرائيلي، فهل نشهد حملة تغيير مواقف تُعيد للحقيقة مكانتها وتنصفها؟
أبرز عناوين "أهم" الصحف الفرنسية خلال الأيام القليلة الماضية

كتبت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية على صدر صفحتها الأولى اليوم الاثنين الموافق 30 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عنوانا رئيسيا "مانشيت": في غزة، إنه الجحيم، الجحيم، الجحيم.






أما صحيفة ميديا بارت الفرنسية فعنونت: "في غزة.. الكارثة الإنسانية أمام أعيننا".







وفي الـ29 من الشهر الحالي، كتبت الصحيفة ذاتها: في نهاية اليوم: لا يتوقف إطلاق النار في غزة: "الوضع يائس". وأضافت: الصراع يتحول إلى جنون.












ومنحت صحيفة ميديا بارت الفسحة لسماع صوت الشابة ريما حسن، المحامية ومؤسسة مرصد مخيمات اللاجئين في غزة: لتقول: "نعاني من عقاب جماعي"، ما يحدث في القطاع هو ((مذبحة))، وهو منطق ((الإبادة الجماعية)). وتضيف: ما يحصل هو مرحلة انتعاشية لحماس.







أما صحيفة لو فيغارو فباتت تعطي المجال أيضاً لقرائها بإجراء استفتاء فحواه: هل تؤيدون حقا العدوان البري على قطاع غزة؟


شهداء بازدياد


من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا.

وفي مؤتمر صحفي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، قال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 8005 شهداء، منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و 460 مسنا، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألف مواطنا بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري".

وتابع: "الاحتلال ارتكب 56 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 302 شهيد، غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة".

ومضى قائلا إن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات.. تلقينا 1870 بلاغا عن مفقودين، منهم 1020طفلا مازالوا تحت الأنقاض".








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