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حماس: التصدي لتوغل إسرائيلي في غزة والقسام تدير المعركة بكفاءة

10/30/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الجيش الإسرائيلي تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك على مشارف مدينة غزة بسبب تصدي المقاومة له.

وأضاف قاسم أن كتائب القسام تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتدير المعركة بكفاءة.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي أدخل دبابات إلى مناطق رخوة في أطراف مدينة غزة بعد أن قصف وأحرق كل شيء فيها، مشيرا إلى أن الاحتلال ألقى مئات الأطنان من القنابل على قطاع غزة خلال 3 أسابيع.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن عناصر من المقاومة استهدفوا دبابات إسرائيلية توغلت في شارع صلاح الدين، مشيرا إلى حدوث اشتباكات عنيفة في المنطقة أجبر دبابات الاحتلال على التراجع.

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