حماس: التصدي لتوغل إسرائيلي في غزة والقسام تدير المعركة بكفاءة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق باسم
حركة حماس حازم قاسم، إن الجيش الإسرائيلي تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك
على مشارف مدينة غزة بسبب تصدي المقاومة له.
وأضاف قاسم أن
كتائب القسام تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتدير المعركة بكفاءة.
وتابع أن الجيش
الإسرائيلي أدخل دبابات إلى مناطق رخوة في أطراف مدينة غزة بعد أن قصف وأحرق كل
شيء فيها، مشيرا إلى أن الاحتلال ألقى مئات الأطنان من القنابل على قطاع غزة خلال
3 أسابيع.
من جهته، قال
مراسل الجزيرة إن عناصر من المقاومة استهدفوا دبابات إسرائيلية توغلت في شارع صلاح
الدين، مشيرا إلى حدوث اشتباكات عنيفة في المنطقة أجبر دبابات الاحتلال على التراجع.
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