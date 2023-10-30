18 ألف طن متفجرات ملقاة على غزة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن
أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي
في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
وأشار المكتب الحكومي في بيان اليوم الاثنين، إلى
أن المتفجرات الإسرائيلية خلفت دمارا واسعا، حيث تسبب العدوان على غزة باستشهاد
وفقدان أكثر من 10 آلاف فلسطيني في القطاع.
وأشارت إلى أن كل كيلومتر داخل قطاع غزة تلقى
قرابة 50 طنا من المتفجرات على مدار أيام العدوان الإسرائيلي. (بترا)
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