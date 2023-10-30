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ارتفاع شهداء غزة بعدوان الاحتلال إلى 8306 منذ 7 أكتوبر

10/30/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع عدد الشهداء بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي إلى 8306 شهداء، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.

وقال القدرة: عدد كبير من الشهداء ما زال تحت الأنقاض حتى اللحظة، مضيفا أن قوات الاحتلال نفذت 908 مجازر في قطاع غزة.

وتابع: الشهداء بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 21048 مصابا.

وأردف القدرة: الاحتلال عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.

وطالب كل الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية، مشيرا إلى أن الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف.

واستكمل الناطق باسم وزارة الصحة: نناشد سكان غزة بالتوجه للمستشفيات للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى.

وزاد: نناشد الأشقاء في مصر فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى.

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