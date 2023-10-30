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مآلات العدوان

10/30/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حمزه الدريدي






المتابعُ للنسق التنازلي لأهداف العدوان الإسرائيلي المعلنة في المؤتمرات الصحفية يلحَظ أنها انخفضت في ثلاثة أسابيعَ من مسح قطاع غزة، إلى اجتياحه، إلى القضاء على حمــاس، إلى إزالة قدرة الحركة على حُكم القطاع، إلى إضعاف قوتها العسكرية، إلى محاولة إنقاذ 'المختطفين'، إلى أن اختُزِلت في الوصول إلى السنوار. ولعلها غداً تستمر في الانخفاض حتى تصلَ إلى التوسل من أجل تدخلٍ الإقليم للضغط على الحركة لقبول وقف إطلاق نارٍ يُخرج المعتدين من مأزقهم الكبير، هذا ما قرأناه في عيونهم اليوم.

كذلك، من يتابع تصريحات مسؤولي الاحتــلال يُدرِك أنهم بدأوا يتجرّعون تدريجياً حقيقةَ الهزيمة التي مُنِيوا بها، وإخفاقَ وحشية عدوانهم في تفريق الصف في غزة، وعجزَ تشكيلاتهم المسلحة عن تغيير أي معطىً على الميدان، وفقدانَهم بعض حلفائهم في الغرب، وتبدُّدَ هيمنةِ سرديّتهم على شاشات العالم، وانكشافَ همجيّتهم وبربريّتهم أمامَ شعوب الأرض قاطبة.

أما في المقابل، فما مرَّ يومٌ إلا وزاد أهل غزةَ صموداً، وتمسُّكاً بالأرض، والتصاقاً بخيار المقاومة، واقتناعاً باقتراب النصر والفرج، رغم كل الخذلان، ورغم ارتفاع فاتورة الدم.

أمّا الجانب الغربي - الذي لا تحركه القيم بل المصالح - فقد كان يدعم العدوان بلا قيدٍ أو شرط، ثم صار يدعمه مع دعوتِه لاحترام القانون الدولي، ثم صار يدعوه للتريّث، وعدم الإمعان في قتل المدنيين، ثم صار يتحدث عن ضرورة إيصال المساعدات، ثم عن هدنةٍ إنسانية، وربما يدعوه غداً لوقف العدوان كلِّه.

ونحن في أعماق وجداننا نوقنُ أنّه ليس لعدوانهم عزمٌ في مواجهة شعبٍ رضع الصبر والعزة والصمود والمرجلة من صدور أمهاتٍ كالشموس نوراً وكالجبال شموخاً. وليس لباطلهم صولةٌ على شبابٍ مؤمنين عازمين على تحرير الأرض وصَون العِرض وفداء المقدسات. وليس لشعبهم بقاءٌ على أرضٍ ترابُها أجسادُ صحابةٍ ومجـاهدين، وشقائقُ نعمانِها مرويّةٌ من دم الشهـداء.

إنّ هذا التراخي الملحوظَ في صفوف العدو وقياداته، وهذا الصمودَ الصلبَ والمتزايدَ في صفوف الفلسطينيين، لهما نتيجةٌ واحدة - فالمقدّمات السليمة تؤدي إلى النهايات السليمة - ألا وهي نصرٌ حتميٌّ لأهل البلاد الصابرين المسلّحين بحبّها والناذري أنفسهم لفدائها، وهزيمةٌ وزوالٌ للطارئين الذين يرتعدون من صافرة الإنذار وهم المُدجّجون بالحديد والنار.

وما هي إلا جولاتٌ تُفرِغُ رصيدَ الإسرائيليين تدريجياً من الرغبة في البقاء هٰهُنا، فيُخرِبون بيوتَهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم يرحلون. وما هي إلّا انبلاجةُ صُبحٍ مُشرِقٍ مُنيرٍ بعدَ ليلةٍ ظلماءَ حالكةٍ، أليس الصبحُ بقريب؟!

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