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رئيس نادي الأسير الفلسطيني يكشف عن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية

10/30/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، اليوم الاثنين، عن عدد الأسرى في سجون إسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدًا أن العدد الإجمالي للأسرى قد يصل 11 ألفًا.
وأوضح فارس أن نحو 1700 أسير معروفة أسماؤهم وأماكن تواجدهم، تم أسرهم منذ بدء "طوفان الأقصى"، ما يرفع عدد الأسرى إلى سبعة آلاف، مشيرًا إلى أن الرقم قد يصبح 11 ألفا في حال كشفت إسرائيل عن أسماء جميع الأسرى لديها.

وأكد فارس، في حديث لراديو "سبوتنيك"، أن هدف إسرائيل من حملة الاعتقال، الانتقام من الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن سبب إعادة اعتقال الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية الخوف من إعادة انخراطهم في المعركة.

وأعاد فارس سبب تراجع الحديث عن صفقة إنسانية لإطلاق النساء والاطفال من سجون إسرائيل مقابل عدد من المدنيين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، إلى ارتباك إسرائيل وضغط عائلات الأسرى، مشيرًا إلى أنه يتم السعي اليوم لصفقة شاملة لإطلاق جميع الأسرى. ورأى أن هذا الأمر يحتاج للكثير من الوقت لخلق بيئة ومناخ وترتيبات مناسبة.

واعتبر فارس أن ملف الأسرى ليس الوحيد الذي يؤخر أي اجتياح بري لقطاع غزة، وإنما يضاف إليه عدم الثقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعدم جهوزية الجيش الإسرائيلي لخوض أي حرب برية، ناهيك عن تحذيرات الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، من أن أي تورط في حرب برية قد يؤدي إلى فتح جبهات أخرى في مواجهة إسرائيل مباشرة أو في تتضرر المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة.

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