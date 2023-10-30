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رئيس هيئة الأركان الإيراني: إسرائيل ستخسر الحرب حتى لو استمرت في قصف غزة لمدة عام

10/30/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، إن المقاتلين الفلسطينيين يظهرون استعدادهم العسكري في الأنفاق التي بنوها، مضيفا أنهم يصنعون أسلحتهم الخاصة، ويصممون عملياتهم الخاصة ضد إسرائيل.
وأضاف باقري أن "الشعب الفلسطيني خسر أرضه قبل 75 عاما بعد جريمة كبرى، مشيرًا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" جاءت نتيجة تراكم القمع والقتل على يد الصهاينة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وشدد باقري أنه "إذا استمر الصهاينة في قصف غزة ولو لمدة عام، فسوف يخسرون هذه الحرب"، مؤكدا أن "مهاجمة المستشفيات وسيارات الإسعاف والقصف الجوي للمشردين والنساء والأطفال ليس علامة على النصر".

ولفت إلى أن "المقاتلين الفلسطينيين بدؤوا كفاحهم بالحجارة واللكمات، واليوم يواصلون استخدام الصواريخ والأسلحة المضادة للدبابات".

وأشار إلى أن الاهتمام بالدفاع السلبي هو أحد أسباب انتصار المقاتلين الفلسطينيين، مضيفا أنه في الجزء الشمالي من قطاع غزة، أفاد المقاتلون الفلسطينيون أنهم قاموا ببناء أكثر من 400 كيلومتر من الأنفاق، التي تمر عبرها أحيانا السيارات والدراجات النارية.

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