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أسيرة إسرائيلية لدى حماس مخاطبة نتنياهو: أنت تقتلنا (فيديو)

10/30/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مقطع فيديو لثلاث أسيرات إسرائيليات لديها تحدثت فيها إحداهن باللغة العبرية مخاطبة نتنياهو، وتاليا ما قالته الأسيرة:

"نحن محتجزون لدى حماس منذ 23 يوما، 23 يومًا، وعقد أمس مؤتمر صحفي مع أهالي المعتقلين، نحن نعلم أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقوا سراحنا جميعا، وبدلا من ذلك نحن نعيش بفشلك السياسي والأمني والعسكري بسبب الفضيحة التي قمت بها في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن هناك جيش هناك، ولم يأت أحد. لم يعتني بنا أحد، ونحن مواطنون أبرياء، مواطنون ندفع الضرائب لدولة إسرائيل.

وأضافت: نحن موجودين في السجن الآن، أنت تقتلنا، وتريد أن يقتلنا الجيش، لم يكفي عدد الإسرائيليين الذين قتلتهم، أطلقوا سراحنا، أطلقوا سراح مواطنيهم لتحرير السجناء. حررنا، حررنا، حررنا جميعًا. دعونا، دعونا نعود إلى عائلاتنا الآن الآن.

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