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نتنياهو عن فيديو الأسيرات: دعاية نفسية قاسية من قبل حماس

10/30/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقا على فيديو المحتجزات الذي نشرته كتائب القسام إن هذه دعاية نفسية قاسية من قبل حماس.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين".

أقرأ أيضا.. أسيرة إسرائيلية لدى حماس مخاطبة نتنياهو: أنت تقتلنا


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