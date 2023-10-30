نتنياهو عن فيديو الأسيرات: دعاية نفسية قاسية من قبل حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقا على فيديو المحتجزات الذي نشرته كتائب القسام إن هذه دعاية نفسية قاسية من قبل حماس.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين".





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