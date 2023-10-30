نتنياهو عن فيديو الأسيرات: دعاية نفسية قاسية من قبل حماس

نتنياهو عن فيديو الأسيرات: دعاية نفسية قاسية من قبل حماس
التاريخ
10/30/2023 2:34:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقا على فيديو المحتجزات الذي نشرته كتائب القسام
إن هذه دعاية نفسية قاسية من قبل حماس.
وأضاف: "سنبذل
قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين".
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