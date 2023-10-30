Monday, 30 October 2023 10:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إدخال 14 شاحنة مساعدات إلى غزة الاثنين

10/30/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دخلت معبر رفح اليوم الاثنين 14 شاحنة مساعدات حسب تصريح مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ليصل عدد الشاحنات التي تم دخولها اليوم وأمس إلى 47 شاحنة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أمس الأحد أن 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ويستمر تدفق الشاحنات التي تعبر معبر رفح البري بشكل يومي، والتي تنوعت بين شاحنات تحمل المياه والغذاء والإمدادات الطبية. (بترا)

MENAFN30102023000072011014ID1107336896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث