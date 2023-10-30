جيش الاحتلال يعلن عن تحرير مجندة أسيرة.. وحماس ترد: هدفه التشويش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق بخصوص مزاعم الاحتلال عن تحرير مجندة أن مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني.
وأضاف الرشق لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته، مبينا أن ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق في بيان مشترك مع جهاز "الشاباك"، الاثنين، إنه حرر جندية بعد أسرها من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق الإعلان الإسرائيلي.
وأضاف جيش الاحتلال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "الجندية أوري مغيديش خضعت لفحص طبي وهي بحالة جيدة والتقت مع عائلتها".
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