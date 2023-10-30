جيش الاحتلال يعلن عن تحرير مجندة أسيرة.. وحماس ترد: هدفه التشويش

أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق بخصوص مزاعم الاحتلال عن تحرير مجندة أن مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني.

وأضاف الرشق لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته، مبينا أن ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق في بيان مشترك مع جهاز "الشاباك"، الاثنين، إنه حرر جندية بعد أسرها من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق الإعلان الإسرائيلي.

وأضاف جيش الاحتلال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "الجندية أوري مغيديش خضعت لفحص طبي وهي بحالة جيدة والتقت مع عائلتها".

