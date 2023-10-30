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مرحلة أخرى للحرب في غزة

10/30/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: انشيل بابر

يبدو أن ثلاثة اسابيع منذ هجوم حماس على غلاف غزة كانت كافية لحكومة نتنياهو وقيادة جهاز الامن بمنظومة علاقتها الواهية مع نتنياهو، كانت كافية لبلورة خطة للمرحلة الاولى من العملية البرية في قطاع غزة. ولكن مصادر سياسية وامنية اعترفت بأنه هذا الوقت لم يستغل، حتى لو جزئيا، من اجل التفكير بالحل المطلوب بالنسبة لاسرائيل في غزة، على فرض أن الاهداف العلنية التي تم وضعها للحرب – تدمير قدرات حماس العسكرية وتدمير نظامها – ستتحقق.
حماس تسيطر على القطاع منذ 16 سنة، منذ الانقلاب الذي قامت به هناك ضد سلطة فتح في حزيران 2007. بشكل رسمي الجهاز المدني هناك بقي للسلطة الفلسطينية، وحتى انها قامت بتمويل رواتب الموظفين العامين بنحو مليون دولار في الشهر. ولكن امور القطاع اديرت بيد جهاز مواز لحماس. في اليوم التالي للحرب ستطلب حماس جهازا آخرا لادارة حياة اكثر من 2 مليون شخص، الذين سيواصلون العيش هناك، لكن ايضا سيطلب من حماس أن تضمن بأنه لن تتم مهاجمة اسرائيل مرة اخرى من القطاع.
"بعد انتهاء القتال"، قال وزير الدفاع يوآف غالنت في هذا الشهر للجنة الخارجية والامن، "ستأتي مرحلة تشكيل نظام أمني جديد في قطاع غزة، رفع المسؤولية من ناحية اسرائيل عن الحياة في القطاع، وخلق واقع امني جديد للمواطنين الاسرائيليين وسكان الغلاف". الوزير لم يفسر من بالضبط من شأنه أن يلبي كل هذه الطلبات. ولا يوجد أي أحد يمكن أن يكون المسؤول عن هذا الامر في اسرائيل غير مستعد للتحدث عن ذلك بشكل علني. يبدو أن سبب ذلك هو الخوف من اعضاء الائتلافي في اليمين المتطرف، ومن قاعدة الدعم الوطني التي بقيت للائتلاف، الذي قوته في الاستطلاعات آخذة في الانخفاض. قبل اسبوعين تقريبا، عندما نشر في وسائل الاعلام عن نية نقل القطاع بعد الحرب الى مسؤولية السلطة الفلسطينية، خرج من مكتب رئيس الحكومة نفي قاطع يقول بأن "نتنياهو حدد الهدف: تصفية حماس. كل الاحاديث عن قرارات لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية أو أي جهة اخرى هي اكاذيب".
مصدر رفيع في الجيش قال قبل اسبوع ونصف بأن الوضع الذي تتوق اسرائيل الى الوصول اليه في القطاع بعد انتهاء الحرب توجد له تداعيات مهمة على تخطيط الحرب نفسها. في ظل غياب هدف سياسي محدد فان جهاز الامن يجب عليه محاولة تعريف هذا الوضع بنفسه. في مساء يوم السبت انطلقت العملية البرية، ايضا بدون اجابات من الحكومة.
من حقا يسمعون اصواتهم ويتحدثون ويخططون بشكل علني هي الدوائر اليمينية الدينية القومية المتطرفة، التي تحلم بالعودة الى غوش قطيف والمستوطنات الاخرى التي تم اخلاؤها في عملية الانفصال. محاولة ابواق اليمين في الفترة الاخيرة ربط هجوم حماس بانسحاب اسرائيل الكامل من القطاع في 2005 ليست فقط مرحلة اخرى في حملة التملص التي يقوم بها نتنياهو من التهمة، بل هي ايضا جزء من عملية جماهيرية محسوبة.
الوزراء في اليمين المتطرف لا يتحدثون عن هذا الامر بشكل علني، كما فعلت قبل نصف سنة الوزيرة اوريت ستروك بعد الغاء قانون الانفصال. فقد قالت في حينه بأنه "لا شك أنه في نهاية المطاف الحديث يدور عن جزء من ارض اسرائيل. وسيأتي اليوم الذي سنعود فيه اليه". خلافا لبعض اعضاء الكنيست، مثل سمحا روتمان، هم يعرفون أنه في هذه المرحلة، حيث العزاء والصدمة غضة، فان هذه الفكرة تثير الغضب العام عليهم. ولكن في جلسة من جلسات الكابنت طلب ايتمار بن غفير، وزير الامن الوطني، الاحتفاظ بالارض حتى بعد انتهاء القتال.
وماذا بخصوص الفلسطينيين الذين يعيشون هناك؟. أحد اعضاء الكنيست من الجناح المتطرف في الائتلاف استخدم في الاسبوع الماضي في محادثة خاصة تعبير ينطوي على خفايا، "المدينة النائية" – مدينة معظم السكان فيها اخطأوا في استخدام العمال الاجانب، لذلك فان حكمهم هو القتل. وعندما سيتم تدمير المدينة وتتحول الى "انقاض لن تبنى مرة اخرى"، فان القصد واضح: يجب فعل ذلك على الاقل في جزء من مدن القطاع، هذا ما يعتقده عضو الكنيست، من اجل أن يتعلموا الدرس.
ايضا في الاجنحة المعتدلة اكثر في اليمين كان هناك سياسيون تحدثوا مؤخرا عن امكانية "معاقبة الغزيين"، حتى في اليوم التالي للقتال، وأن يتم تغيير بشكل معين حدود القطاع لصالح اسرائيل. المنطقة التي تم تحديدها كمنطقة مناسبة لذلك هي الجزء الشمالي في القطاع، الذي فيه كانت توجد مستوطنات نيسانيت وايلي سيناي ودوغيت. وحتى اليوم ايضا تقريبا لا يعيش فيها الفلسطينيون.
في الاشهر العشرة من حياة الحكومة الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل تعلمنا أنه لا يوجد شيء لا تقدر هذه الحكومة على فعله، لكن يصعب رؤية افكار كهذه تتحول الى سياسة رسمية في العهد الذي فيه الاعتماد على الولايات المتحدة اكثر من أي وقت مضى. رؤية بعيدة المدى لاجزاء من قطاع غزة، حتى بدون اعادة المستوطنات الى هناك، ستؤدي الى عزلة سياسية وإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل. يكفي طرح الفكرة من قبل أعضاء في الحكومة من أجل أن يتسبب ذلك بأضرار سياسية وأضرار لصورة إسرائيل.


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