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فرصة لضرب إيران

10/30/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بيني موريس
منذ عشرين سنة وايران تقوم بإلحاق الضرر بإسرائيل ومصالح الغرب في الشرق الاوسط، ايضا في اماكن اخرى في ارجاء العالم، وتخرج بدون أن يلحق بها أي ضرر. هي تفعل ذلك بواسطة الوكلاء، الذين ينفذون المهمة عنها: اعضاء حزب الله، الحوثيون، عراقيون شيعة وغيرهم. اذا كان هناك رد لاسرائيل أو الغرب فان الوكلاء هم الذين يدفعون الثمن، ليس ايران أو الايرانيين.
الآن توجد فرصة ذهبية لوضع نهاية لهذا الامر. الوكيل الاخير الجديد، حماس، ألحق الضرر الشديد بإسرائيل. حماس يتم تمويلها وتسليحها وتدريبها على يد ايران، وربما أن الايرانيين حتى شاركوا في تنظيم وتخطيط الغزو لاسرائيل في 7 تشرين الاول. اسرائيل يجب أن تجبي الثمن من ايران عن ذلك، ثمن مؤلم وفوري. مثلا، يمكن تدمير الطائرات الايرانية التي تهبط وهي محملة بالسلاح في مطار حلب ومطار دمشق (حتى الآن اسرائيل امتنعت عن فعل ذلك، وبدلا من ذلك قامت بتدمير قافلات السلاح بعد أن تم تفريغها من الطائرات)، أو المس بسفن النقل الايرانية، التي تحمل السلاح قبل دخولها الى بيروت أو اللاذقية وطرطوس.
بالنسبة للحدود اللبنانية اسرائيل في هذه الاثناء تكتفي بإلحاق اضرار محددة بحزب الله كرد على اطلاق اعضاء هذا التنظيم النار على مستوطنات الحدود الشمالية ومواقع الجيش الاسرائيلي الموجودة قربها. لا شك أن حزب الله يتبع هذا التكتيك بتعليمات من ايران أو التشاور معها. في هذه الاثناء اسرائيل قررت ضبط النفس في الوقت الذي هي فيه مستعدة بالفرق على طول الحدود في حالة ازدياد اطلاق النار.
يجب على اسرائيل الاعلان بشكل علني بأنه اذا انتقل هذا التنظيم الشيعي الى الحرب الشاملة فان اسرائيل ستقوم بقصف ايران نفسها، في المقام الاول طهران والمنشآت النووية. هذا البيان يمكن أن يردع ايران وحزب الله عن التدخل بكل القوة في المعركة الحالية مع حماس. ولكن اذا دخلت ايران مع ذلك المعركة عن طريق حزب الله أو بشكل مباشر فانه يجب على اسرائيل تنفيذ التهديد واستغلال الفرصة لتدمير بقدر المستطاع المشروع النووي الايراني، وايضا ضرب النظام في ايران ووحداته العسكرية، في المقام الاول حرس الثورة الايراني (التنظيم المسؤول عن توجيه الضربات لاسرائيل والجاليات اليهودية في ارجاء العالم في العقود الاخيرة).
يوجد لاسرائيل مخزون من الصواريخ البالستية التي يمكنها الوصول الى اهداف في ايران، ولديها غواصات مع صواريخ الكروز الدقيقة، ولديها ايضا سلاح جو فيه طائرات للتزود بالوقود في السماء (من الجدير الضغط على الولايات المتحدة كي توفر لاسرائيل نماذج متقدمة منها) يمكنها العمل في سماء ايران اذا حصلت اسرائيل على الموافقة، سواء بالصمت أو بشكل رسمي، من الدول في الوسط.
ربما، ليس هناك ثقة بذلك، واشنطن ستعارض عملية اسرائيلية مستقبلية ضد ايران في اراضيها، خوفا من أن مثل هذا الهجوم سيجر الولايات المتحدة الى داخل هذه العاصفة العسكرية التي ستنشأ. ولكن بالنسبة لاسرائيل فان تدمير القدرة النووية لايران هو أمر مهم لها ويشكل مصلحة عليا، ويجب عدم قبول فيتو اميركي في هذا الشأن (في هذا السياق كان يجب على بنيامين نتنياهو أن يعمل في 2010 – 2012، لكنه خاف وارتدع مثلما خاف من شن هجوم مسبق ضد حماس قبل أن تصل الى قدراتها الحالية). لا يوجد وقت مناسب اكثر من الوقت الحالي. جو بايدن هو الرئيس الاميركي الاكثر تعاطفا مع اسرائيل منذ فترة بيل كلينتون. ربما أن هذا الهجوم، لا سيما اذا نجح، سيفرح حتى واشنطن.
حسب علمنا، لا توجد لايران قدرة على اعتراض الصواريخ والطائرات المتقدمة. في حين أنه يوجد لدى اسرائيل في هذه الاثناء مثل هذه القدرة. ربما أنه في المستقبل القريب ستنجح ايران في التوصل الى توازن في هذه القدرة. واذا لم تعمل اسرائيل في الاشهر القريبة القادمة فستكون قد فوتت لحظة التفوق الحالية.
الدبلوماسية الغربية واستخدام العقوبات الاقتصادية في العقود الاخيرة لوقف المشروع النووي الايراني لم تنجح. والطريقة الوحيدة التي بقيت لوقف التقدم نحو انتاج القنبلة النووية هي الضربة العسكرية. واذا تم تفويت هذه الفرصة فانه في المستقبل القريب فان اسرائيل ستضطر الى العيش بجانب ايران نووية.

MENAFN30102023000072011014ID1107336893

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