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الصحوة والسعي إلى السلام

10/30/2023 2:34:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






نوحاما دويك
وصلت يوم السبت الى كنيس في شمال تل أبيب بمناسبة تسمية حفيدة شقيقتي. لحظة مؤثرة، ولا سيما في ذروة أيام الحرب. علمه، أسماها والداها. وهذا اسم فيه العالم، فيه النفس وفيه اسم الرب معا.
وكانت خطت بأحرف من ذهب الكلمات – "من أجل أخي وزميلي أغرس فيك السلام".
ألقى الحاخام عيران يونغر موعظة جميلة موضوعها "سر سر"، يعد فيها الرب إبراهيم بالبلاد. شمالها ونقبها، أرضها وبحرها. "قم وسر بالبلاد على طولها وعرضها إذ هي لك". وشدد الحاخام على التزام الشعب بالسلام.
على مدى سنين، من اليمين ومن اليسار، طلبوا السلام. ولم تلقى اليد الممدودة يدا مقابل دوما. سلام بارد، لكنه سلام. في اتفاقات إبراهيم أيضا انتصر السلام على العداء.
على مدى سنين كان اليسار الإسرائيلي يتطلع الى العيش بسلام الى جانب دولة فلسطينية محبة للسلام. دولتان لشعبين كان النداء. الرغبة والتطلع للوصول الى وضع تعيش فيه إسرائيل بسلام في حينا الاشكالي. لم تأتي الدعوة للسلام انطلاقا من انهزامية بل انطلاقا من المعرفة، الفهم والنظرة الى أماكن أخرى في العالم حيث على مدى الزمن لا يمكن التحكم بشعب آخر، بأماني الملايين.
كان هذا عاموس كينان الذي بدأ طريقه السياسي في اقصى اليمين ولاحقا انتقل الى اقصى اليسار، هو الذي قال بان يهودا والسامرة هما وطننا التاريخ. لكن فقط ما هو لك يمكنك أن تعطيه للاخر، كي تصل الى الراحة والأمان.
بالمقابل، في اليمين الأيديولوجي اعتقدوا انه يمكن الاستيطان، التحكم بشعب آخر والعيش مع الوعد الرباني حرفيا. شرقها وبحرها، شمالها ونقبها. احتكاك جبى ضحايا على مدى السنين لكنه جلب أيضا ان توصل معظم اليسار الصهيوني الى الاستنتاج بان الكتل الاستيطانية يجب أن تبقى في السيادة الإسرائيلية. فك الارتباط عن غزة الذي فعله اليمين، انطوى في داخله على وعد تحطم تماما في 7 أكتوبر 2023. الى جانبه، مع كل الأسف وخيبة الامل، تحطمت الفكرة في أنه يمكن الوصول الى حل الدولتين في المدى المنظور. هناك حاجة لان نجتاز فترة زمنية لا بأس بها، ربما جيل كامل، من الهدوء المطلق والمتابعة لما يحصل في يهودا، في السامرة وفي قطاع غزة. فحص جهاز التعليم، العمل لان يكون العالم كله مع 70 عينا على السلطة الفلسطينية وسلوكها، واساسا اذا كانت ستعود لتحكم في غزة بعد القضاء على حماس. فليكن واضحا بان دولة إسرائيل ليست حدثا عابرا. نحن هنا كي نبقى، ننمو ونزدهر، نعيد بناء المجتمع الإسرائيلي والعلاقات بين أجزائه المختلفة وتغيير القيادة لان ما كان لا يمكنه أن يستمر. لقد أوضح الانكباب على الوجه للجميع باننا اذا لم نكن متحدين، فببساطة لن نكون.
في الخامس من أيار العبري أعلن دافيد بن غوريون عن إقامة دولة إسرائيل وفي الغداة نشبت حرب الاستقلال. مرت 75 سنة، وفي 7 أكتوبر عاد وتبين لنا اننا ما نزال في ذروة الحرب على حياتنا. وفي هذه أيضا سننتصر. معا. والسلام لا بد سيأتي.

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