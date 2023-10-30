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أسقطوا نتنياهو

10/30/2023 2:34:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






أسرة التحرير
يستوجب البوست الذي رفعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أول من أمس في الواحدة بعد منتصف الليل الى الشبكات الاجتماعية واتهم فيه – في ذروة الحرب – قادة جهاز الأمن بقصور 7 أكتوبر، يستوعب ابعاده الفوري عن دفة الحكم. بعد هذا البوست، ومع أنه شطبه في صباح الغد واعتذر من الفم الى الخارج، فان على كل مواطن في إسرائيل، على رئيس الدولة، النواب، أعضاء الحكومة وقادة جهاز الامن ان يستوعبوا مرة واحدة والى الابد: استمرار ولاية نتنياهو كرئيس الوزراء في هذه الساعة المصيرية هو مثابة مراهنة على مستقبل إسرائيل.
كل جرائم نتنياهو السياسية، التي يقصر اليراع عن وصفها، تتقزم في ضوء العمل السائب الذي اتخذه ضد قادة جهاز الامن في وقت الحرب. "لم يعط في أي وضع وفي اي مرحلة اخطار لرئيس الوزراء نتنياهو عن نية حرب من جانب حماس"، كتب في الشبكات الاجتماعية مثل آخر ضيوف الاستديو في القناة 14، وعندها أطلق سهامه السامة نحو الأهداف التي حددها: "كل محافل الامن، بمن فيهم رئيس أمان ورئيس الشاباك، قدروا بان حماس مردوعة ووجهتها نحو التسوية. هذا هو التقدير الذي عرض المرة تلو الأخرى على رئيس الوزراء وعلى الكابينت من كل محافل الامن واسرة الاستخبارات، بما في ذلك حتى نشوب الحرب".
لا توجد أي أهمية لاعتذاره. فمصدره ليس في الندم ولا حتى في التوبيخ من جانب بيني غانتس الذي يستعد المرة تلو الأخرى لان يضحي بحياته السياسية كي يحاول انقاذ إسرائيل من يدي أكثر زعمائها تسيبا على اجيالها. لقد اعتذر نتنياهو لان الرسالة وصلت، المهمة نفذت، حشو آلة السم انتهى بنجاح. الابواق فهمت جيدا من ينبغي ومن ينبغي تصفيته جماهيريا. والان يمكن شطب البوست والعودة الى التظاهر بالرسمية والمسؤولية والدعوة الى الوحدة؛ الاعتذار ومواصلة الكذب عن "اسناد كامل لكل قادة أذرع الامن". فماذا يعرف نتنياهو عن الاسناد، وماذا يساوي الاعتذار على لسان رجل متهكم، عظيم الضمير أو البوصلة مثله. الويل للدولة التي هو من يقودها في اللحظة الأصعب في تاريخها. الويل للجنود وللمواطنين الذين تؤتمن حياتهم في يديه.
لما كان لا يمكن التوقع من شخص مثله ان يفعل الامر الصواب ويستقيل – فكرة غريبة عليه تماما؛ او أن يتحمل المسؤولية – مفهوم يغيب معناه عن فهمه؛ فان على رفاقه في الحزب والائتلاف ان يفعلوا هذا بدلا منه. لا حاجة لان نشرح لهم حجم الساعة وما الذي يوجد على كفة الميزان. يجب اسقاط نتنياهو من الحكم فورا في تصويت عدم ثقة بناء. يا يوآف غالنت، يوآف كيش، غيلا جمليئيل، يولي ادلشتاين، داني دانون، نير بركات، ميكي زوهر، آفي ديختر، آريه درعي، موشيه أربيل إن مستقبل الدولة في أيديكم: أظهروا مسؤولية في هذه اللحظة المصيرية وافعلوا الأمر الصواب.

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