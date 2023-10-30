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نتنياهو: وقف إطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا لن نفعل وسننتصر

10/30/2023 2:34:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقف إطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا لن نفعل وسننتصر، مبينا أن إسرائيل لم تبدأ هذه الحرب لكنها ستنتصر فيها وقد حررنا اليوم مجندة كانت محتجزة لدى حماس.
وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي قائلا: "يجب مساءلة حماس على الجرائم التي ترتكبها من خلال استهداف المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية".
وأشار نتنياهو إلى أن حماس لديها أكثر من 200 رهينة بينهم أكثر من 33 طفلا.

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