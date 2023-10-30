نتنياهو: وقف إطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا لن نفعل وسننتصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقف إطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا لن نفعل وسننتصر، مبينا أن إسرائيل لم تبدأ هذه الحرب لكنها ستنتصر فيها وقد حررنا اليوم مجندة كانت محتجزة لدى حماس.
وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي قائلا: "يجب مساءلة حماس على الجرائم التي ترتكبها من خلال استهداف المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية".
وأشار نتنياهو إلى أن حماس لديها أكثر من 200 رهينة بينهم أكثر من 33 طفلا.
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