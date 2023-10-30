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توقع انخفاض المحروقات %4

10/30/2023 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






ترجح المعطيات العالمية تخفيض أسعار المحروقات في السوق المحلية للشهر المقبل تبعا للانخفاض الملحوظ الذي شهدته هذه الأسعار عالميا منذ بداية الشهر الحالي.
ووفقا لتقديرات مراقبين لهذه الأسواق، فإن الأسعار مرشحة للانخفاض بنسب تصل إلى 4 % لبعض الأصناف مع الإبقاء على سعر الكاز والغاز المنزلي عند مستوياتهما الحالية.
وقدر الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، أن تنخفض الأسعار بما يعادل 3 إلى 4 قروش للتر الواحد وفقا لنوع المشتق وتبعا لانخفاض أسعار هذه الأصناف عالميا.
وبين، أنه من المتوقع أن ينخفض سعر اللتر من البنزين أوكتان 90 و95 يما قيمته 4 قروش للتر، و3 قروش للتر من الديزل، في حين سيتم الإبقاء على سعر الكاز عند سعره الحالي.
وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل: "إنه من المتوقع تراجع أسعار البنزين 90 بنسبة 4 % بمقدار 40 فلسا وينخفض البنزين 95 بنسبة 3.2 % أي ما يعادل 40 فلسا، إلى جانب انخفاض الديزل بنسبة 3.6 % وبما يعادل 30 فلسا".
كما قال عقل: "إنه سيتم الاستمرار في تثبيت الكاز عند سعره الحالي البالغ 620 فلسا، مشيرا إلى أن خام برنت انخفض 3 دولارات مقارنة بسعر الشهر الماضي بنسبة 3.2 %.
وكان معدل خام برنت الشهر الماضي 94 دولارا مقارنة بمعدل الشهر الحالي 91 دولارا.
ومن المرجح وفقا لعقل، أن تبقى أسعار النفط في الربع الرابع 90 دولارا وأكثر.
وانخفض الطلب في السوق المحلية بنحو 5 % في الشهر الأخير، وفقا لنقيب أصحاب محطات المحروقات م. نهار السعيدات، وأرجع ذلك إلى أسباب عدة، منها: تراجع حركة المواطنين تأثرا بأحداث الحرب في غزة عدا عن أثر انتشار السيارت الكهربائية وانخفاض القدرة الشرائية.
ورجح السعيدات أيضا، أن تخفض الحكومة أسعار أصناف المشتقات النفطية الشهر المقبل، وبما يصل إلى قرابة 5 قروش للديزل ونحو قرشين على البنزين بصنفيه.
ورفعت الحكومة للشهر الماضي، سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 975 فلسا للتر بدلا من 960 فلسا للتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1220 فلسا للتر بدلا من 1205 فلسات للتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح 825 فلسا للتر بدلا من 800 فلس للتر.
كما قررت اللجنة، تثبيت سعر الكاز لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عند سعر 620 فلسا للتر والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

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