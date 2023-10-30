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85 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة الشتوية

10/30/2023 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






أكد عاملون في قطاع الألبسة استقرار حجم مستوردات المملكة من الألبسة للموسم الشتوي الحالي بما يماثل حجمها خلال العام الماضي، إضافة إلى توقع استقرار أسعار بيع الألبسة الشتوية لهذا الموسم.
وأوضح العاملون أن أسواق الألبسة تشهد حالة من الركود على الرغم من دخول الموسم الشتوي، حيث أن حالة الركود التي سيطرت على القطاع في العام الماضي ما زالت مستمرة، إضافة إلى تأثر المستهلكين نفسيا بما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون في غزة جراء عدوان الاحتلال الغاشم على غزة.
المستورد والمستثمر في القطاع أسعد القواسمي أكد أن حجم استيراد الألبسة والأحذية الشتوية للموسم الحالي قد بلغ 85 مليون دين، وهو ما يماثل حجم الاستيراد خلال العام الماضي.
وبحسب القواسمي فإن الصين تعد مصدرا لحوالي 60 % من الألبسة والاحذية التي يستوردها الاردن، وتليها كل من تركيا ومصر حيث يتجاوز حجم مستورادتنا لكل منهما
10 %، وتتوزع بقية المستورادات على دول الاتحاد الاوربي وبنغلادش وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن مستوردات الأردن من الألبسة (الصيفية والشتوية) خلال العام الماضي كانت قد ارتفعت بنسبة 22.7 %، مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ حجم مستوردات الألبسة للعام الماضي 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021.
كما زادت مستوردات الأردن من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9 % لتصل إلى نحو 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021 وفق المعطيات الإحصائية الصادرة عن نقابة تجارة الألبسة والأحذية والأقمشة.
وبين القواسمي أن أسواق الألبسة في الاردن تنقسم إلى أربعة اشكال، وهي سوق الماركات العالمية إضافة إلى السوق التقليدي والذي يعد الأكثر انتشارا، إلى جانب سوق التصفيات الذي أصبح له رواج واضح في السنوات الاخيرة، وسوق البالة.
وأكد القواسمي، الذي يشغل ايضا عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أنه على الرغم من اقتراب دخول موسم الشتاء فإن حجم الاقبال على اقتناء الملابس الشتوية من قبل المواطنين ما زال متدنيا عازيا ذلك إلى تأثر الاردنيين بما يتعرض له قطاع غزة من عدوان همجي من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة للاردنيين.
وأوضح القواسمي أن اسعار الألبسة الشتوية للموسم الحالي ستكون مستقرة وقريبة من اسعار العام الماضي، لافتا إلى أن ذروة الموسم الشتوي في قطاع الألبسة محليا تدخل في الاسبوع الاخير من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) والتي يطلق عليها "البلاك فرايدي" حتى نهاية شهر كانون الاول (ديسمبر).
بدوره، أوضح المستثمر في القطاع ونقيب تجار الألبسة والاحذية السابق منير دية، أن سوق الألبسة يشهد حالة من الركود الواضح على الرغم من دخول الموسم الشتوي، حيث أن حالة الركود التي سيطرت القطاع في العام الماضي ما زالت مستمرة، إضافة إلى تأثر المستهلكين نفسيا بما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
ولفت دية إلى أن أسعار الألبسة الشتوية لم يطرأ عليها اي تغيير وستكون مماثلة لاسعار العام الماضي، متوقعا ان يستمر الركود في القطاع خلال الموسم الشتوي الحالي.
وأكد أن قطاع الألبسة يعاني من تحديات مزمنة تستوجب من الحكومة ومختلف الجهات ذات العلاقة معالجتها للحد من استنزاف القطاع وخروج المستثمرين، وتتمثل هذه التحديات في العبء الضريبي المرتفع، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، وضعف تنظيم السوق وتوسع التجارة الالكترونية.
واتفق المستثمر في القطاع زهير القيسي مع سابقيه على ان القطاع يشهد حالة غير مسبوقة من الهدوء وتدني الاقبال نتيجة تأثر المواطنين بما يتعرض له قطاع غزة حاليا من غطرسة آلة الجرائم الاسرائيلية، مبينا أن تدني الاقبال امتداد لحالة الركود التي يشهدها القطاع منذ فترة طويلة جراء تقلص القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين.
وتوقع القيسي أن يرتفع الطلب على الألبسة "مع تعمق فصل الشتاء وهطل الأمطار، إلا أن المؤشرات الأولية لا تبعث بأمل على أن الموسم الحالي سيشهد تحسنا"، مقارنة مع فترة ما قبل جائحة كورونا أو العام الماضي على الأقل، داعيا إلى ضرورة معالجة الجهات المختصة لمعضلة الطرود البريدية التي أثقلت كاهل تجار القطاع خلال السنوات الأخيرة.
ويشار إلى أن قطاع تجار الألبسة والأحذية والأقمشة يشغل حوالي 69 ألف عامل يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 98 %، ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 16800 منشأة.

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