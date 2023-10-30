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العدوان على غزة.. ترجيح انكماش اقتصاد الاحتلال %11

10/30/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رجح بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وبذلك، عدل البنك توقعاته الأولية عند بدء عملية "طوفان الأقصى" -التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ضد الاحتلال، والتي كان قد قدر بأنها ستكون ذات تأثير طفيف على الاقتصاد الإسرائيلي، وهي تقديرات وصفت من قبل متخصصين بأنها "مفرطة في التفاؤل".
ويأتي التعديل في التوقعات مع إعلان دولة الاحتلال بدء عملية برية على غزة، وتحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حملة "طويلة وصعبة".
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن. ومع ذلك، باع المستثمرون بالفعل الأصول الإسرائيلية بكثافة. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11 % بالعملة المحلية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ العام 2012.
ومع ذلك، ما يزال بنك "جي بي مورغان" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الاحتلال بنسبة 2.5 % هذا العام، و2% في العام المقبل. ويتعلق تقدير الانخفاض بنسبة 11 % بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) بالنمو المعدل موسميا مقارنة بالربع الثالث.
وقال مختصون، إن المخاطر تتجه للتصاعد وتؤثر بدورها سلبا على الاقتصاد. وأضافوا "أن قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي ما يزال صعبا بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات عالية التردد في متناول اليد".
وعند مقارنة المختصين للخسائر الإسرائيلية التي نجمت عن صراعاتها الأخيرة، وجدوا أن تأثيرات الحرب الحالية ستكون أكبر بكثير؛ إذ يقولون إن ما حدث العام 2014 عندما شن الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة استمرت 51 يوما وتضمنت هجوما بريا على المنطقة، وحرب العام 2006 مع حزب الله اللبناني "بالكاد تأثر النشاط الاقتصادي الإسرائيلي".
واستدعت حكومة نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي، وهو أكبر عدد في تاريخ دولة الاحتلال.
وفي مواجهة التراجع الاقتصادي، أبقى البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75 % في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وكان القرار بعدم تخفيف السياسة النقدية يهدف إلى مساعدة الشيكل، الذي يواجه أطول سلسلة خسائر له منذ العام 1984.
ومؤخرا، رجحت وزارة المالية الإسرائيلية أن تتسبب الحرب على غزة -في حال استمرت لفترة طويلة- في تعريض اقتصاد دولة الاحتلال للركود خلال ما تبقى من العام الحالي والعام المقبل، وحذرت من أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.
ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه في حال استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى إلى جانب قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشية من تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41 % من القوى العاملة في السوق الإسرائيلية.
وفي حال انتشار الحرب إلى ساحات أخرى أو استمرار الحرب على غزة وحدها لعام، توقع كبار الاقتصاديين أن ينخفض النمو الاقتصادي العام المقبل إلى ما بين 0.6 % و0.7 %، ومن ثم سيقع الاقتصاد في الركود.
ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على غزة، أدت لاستشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألفا آخرين و1870 مفقودا تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وشهد اقتصاد الاحتلال، منذ بداية العدوان، تأثرا سلبيا واضحا، حيث سجلت بورصة "تل أبيب" انخفاضا تدريجيا في أسهمها، مع تراجع واضح للشيكل مقابل الدولار.
ومن أسباب هذا التراجع الحاد؛ توقف الشركات والمصانع والورشات كافة في جنوب دولة الاحتلال، إضافة لانخفاض معدل استيراد البضائع والمواد الخام من الخارج، وخصوصا أن الميناء التجاري الرئيسي في البلاد هو ميناء حيفا الواقع في الشمال، ولا يبعد أكثر من 40 كيلومترا عن الحدود الشمالية مع لبنان، التي تشهد توترا متصاعدا منذ بداية العدوان.-(وكالات)

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