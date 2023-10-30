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عدوان الاحتلال يلغي جميع برامج السياحة المشتركة مع الأراضي المقدسة

10/30/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






مع استمرار مجازر العدو الصهيوني بحق المدنيين في غزة، تم إلغاء كامل الرحلات السياحية المشتركة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبدى عاملون بالقطاع السياحي مخاوفهم من استمرار تلك الجرائم الصهيونية على المدنيين في غزة وأثره على "ضرب" الموسم السياحي خلال العام المقبل.
وحاولت "الغد" الاتصال بوزير السياحة والآثار مكرم القيسي ومدير الإعلام بالوزارة للاطلاع على وضع القطاع مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة لكن لم يتسن لها الحصول على رد.
وقال مصدر حكومي مسؤول "رغم الغاء حجوزات سياحية حتى نهاية العام الحالي الا ان الدخل السياحي المتحقق منذ بداية العام اعلى من المستويات التي حققها القطاع عام 2019".
وبلغ الدخل السياحي للمملكة في العام 2019 (5.8 مليار دولار) ما يعادل 4.11 مليار دينار. وحقق الدخل السياحي خلال التسعة شهور الأولى من العام 2023، ارتفاعاً بنسبة 37.7 % بتسجيله لما قيمته 4,125.8 مليون دينار (5,819.1 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,058.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.1 %.
وقال الناطق الرسمي باسم الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة نبيه ريال إن الوضع السياحي "مأساوي" نظرا لاستمرار الحرب على غزة. وأكد أن نسبة إلغاء الحجوزات على البرامج المشتركة بين الأردن والأراضي المقدسية وصلت إلى 100 %.
وأشار إلى أن الموسم السياحي الحالي "انضرب" والخوف من استمرار هذه المأساة إلى الموسم السياحي المقبل في العام المقبل في حال استمر العدوان الصهيوني على غزة.
من جهته، أكد الخبير السياحي عوني قعوار أن استمرار الحرب على غزة انعكس على إلغاء كافة الرحلات المشتركة بين الأردن والأراضي المقدسة. وبين أن أكثر الحجوزات التي تم إلغاؤها هي القادمة من أميركا وكندا وأستراليا وشرق آسيا، نظرا لربط برنامجهم السياحي بين الأردن وفلسطين المحتلة.
وإشار إلى أن العدوان الصهيوني على غزة ضرب الموسم السياحي الحالي في الصميم.

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