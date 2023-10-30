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%90 انخفاض المستوردات من الضفة

10/30/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






أدى عدوان الاحتلال على قطاع غزة الى انخفاض المستوردات الأردنية من الضفة الغربية بنسبة 90 % منذ بداية الشهر الحالي، وتراجع الصادرات وبضائع الترانزيت إليها 50 %، بحسب خبراء في النقل والتخليص.
أما الصادرات الأردنية وبضائع الترانزيت الى قطاع غزة، فقد توقفت بشكل كامل، ما اضطر التجار والمصدرين الى تخزينها في المناطق الحرة.
وتوقع الخبراء أن ترتفع كلف الشحن والتأمين وثمن البضائع مع استمرار العدوان الصهيوني وتضرر القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية بشكل كبير، حال اتساع رقعة الصراع ليصبح صراعا إقليميا.
وزير النقل السابق هاشم المساعيد، أكد أن هذا العدوان يؤثر سلبا على سلاسل التوريد ويرفع من كلف الشحن والتأمين وتوفر المواد، ما ينعكس على الأسعار، مشيرا الى أن التأثير ما يزال محدودا للآن.
وتوقع المساعيد أن يكون حجم التأثير على حركة النقل وسلاسل التوريد كبيرا جدا محليا وإقليميا وعالميا، إذا استمر العدوان واتسعت رقعته.
رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، قال إن المستوردات الأردنية من الضفة للأردن انخفضت بنسبة 90 % بسبب الظروف الأمنية والإغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال، مشيرا الى أن مستورداتنا من الضفة هي حجر البناء والخضار والفواكه ومواد تموينية.
وحول الصادرات الأردنية الى الضفة الغربية وبضائع الترانزيت عبر الأردن الى الأراضي الفلسطينية، أشار أبو عاقولة الى أنها انخفضت بنسبة 50 %، بسبب الظروف الأمنية والإغلاقات في الضفة وانخفاض حركة النقل عبر جسر الملك حسين.
وأوضح أن معبر الشيخ حسين سبق وأن أغلقته سلطات الاحتلال بشكل كامل بداية العدوان، ثم تم فتحه بشكل محدود جدا ولبعض المنتجات، مثل الزيتون وبعض المواد الكيميائية. وقال إن نحو 500 شاحنة كانت تعبر يوميا من خلال جسر الملك حسين بالاتجاهين.
وبشأن الصادرات والواردات وبضائع الترانزيت عبر ميناء حيفا وأيضا من خلال معبر الشيخ حسين، أكد أبو عاقولة أنها متوقفة تماما.
وأشار الى أن التجار والمصدرين اضطروا لتخزين البضائع التي كان يزمع تصديرها الى غزة في المناطق الحرة.
ومن جانبه، قال نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة نايل الذيابات، إن قطاع النقل تضرر مثل باقي القطاعات من العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار الذيابات إلى أن حركة النقل والتجارة عبر معبر الشيخ حسين الى دولة الاحتلال متوقفة، إضافة إلى حركة الترانزيت عبر ميناء حيفا.
وأكد الذيابات أن حركة النقل والاستيراد والتصدير عبر جسر الملك حسين الى الضفة الغربية انخفضت بشكل كبير جدا، ما أضر بقطاع الشاحنات كما أضر بباقي القطاعات الاقتصادية.
وأشار الى أن العدوان الإسرائيلي ألحق ضررا كبيرا بالتجارة وانسياب البضائع ومختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع النقل وتجارة الترانزيت عبر جسر الملك حسين، كما أن البضائع التي يتم تصدريرها أو استيرادها عبر ميناء حيفا مرورا بجسر الشيخ حسين، في حالة شبه توقف، ما زاد الكلف أيضا.

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