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الحذر من المشاركة بقتل الأطفال يمسي سلوكا استهلاكيا بين الأردنيين

10/30/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






تلتصق صور قتل الأطفال والنساء في ذهنه كلما دخل عبدالرحمن مصطفى إلى المتجر لشراء حاجيات أسرته، فحال لسانه يقول "لن أشتري منتجا لدولة قررت دعم الاحتلال أو تواطأت معه في هذه المؤامرة".
ويقول عبد الرحمن مصطفى "أضفت إلى قائمة المقاطعة التي كنت اعتمدها سابقا دولا كثيرة، منها التي دعمت الاحتلال الصهيوني علنا ومنها من انتقدت المقاومة ووصفتها بالإرهاب".
مصطفى الذي لا يستطيع التوقف عن التفكير بحال الناس في قطاع غزة الصامد، وهو يرى التقصير في لجم العدو، قرر مقاطعة منتجات كل دول رأس محور الشر التي أرسلت جندها وبوارجها وأسلحتها لدعم الاحتلال، أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
ويؤكد مصطفى أنه على دراية بدول المنشأ لكثير من السلع، بحكم خبرته بالمقاطعة لسنوات عدة لدول مثل فرنسا والدنمارك والسويد بحكم إساءتها إلى رموز إسلامية.
ويتنقل مصطفى الذي يعيل نفسه وثلاثة من أسرته بين أرفف منتجات السلع الغذائية داخل المتجر، لكنه يتفقد بطاقة كل منتج لمعرفة بدل المنشأ".
ويضيف "من الواجب الديني والقومي والأخلاقي والإنساني مقاطعة منتجات دول تدعم الاحتلال وهذا أقل من يمكن فعله للتضامن والوقوف إلى جانب أهالي قطاع غزة" مشيرا إلى أنه يلجأ إلى محركات البحث عبر الإنترنت لمعرفة مصادر ومعلومات عن المنتجات قبل شرائها خصوصا للمنتجات التي تصنع في دول عربية لصالح امتياز شركات أجنبية تدعم الاحتلال مباشرة.
ويبين مصطفى أنه بات يشتري السلع الوطنية التي لا تشارك شركات أجنبية في الدرجة الأولى.
وفي مشهد آخر يجسد حالة الوعي بمقاطعة منتجات الدول الداعمة للصهاينة، يقوم الطفل كرم صالح بإعادة منتجات غذائية (مثل الأشباس والعصائر) من عربة والديه أثناء تسوقهما في أحد المراكز التجارية واستبدالها بمثيلاتها مصنعة محليا وعالميا.
ويقول كرم في حديثه لأمّه "هذا المنتج يدعم الاحتلال.. هذا يدعم قتل الأطفال".
ولم تقف المقاطعة عند المواد التموينية والمطاعم العالمية، بل أصبحت واضحة بشكل لافت بين الفتيات في إقبالهن على مستحضرات التجميل.
وتقول ريم حسين إنها منذ أن علمت بأصناف مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة والشعر تنتجها شركات عالمية داعمة للاحتلال قاطعتها تماما وأصبحت تبحث عن بدائل لها من شركات أخرى بعد أن تأكدت من أنها بعيدة عن دعم الكيان المحتل.
وتشير الثلاثينية إلى أنه "لا شيء ليس له بديل" وأن الأسواق المحلية توفر معروضا كبيرا من أسواق عالمية مختلفة وربما بجودة أعلى من الشركات التي اعتادت الاستحواذ على الأسواق بسبب الدعايات الكبيرة التي كانت تقوم بها حيث أصبح الجميع يسعى وراءها مقابل الاسم فقط معتبرة أن هذا خطأ كانت تقع فيه الكثير من الفتيات.
وتبين أيضا أن عددا كبيرا من محال مواد ومستحضرات التجميل أصبحت تحذو حذو متاجر ومحال الأغذية والمطاعم بتوفير بدائل لمنتجات لشركات المقاطعة مع بيان خصائص هذه المنتجات البديلة وفعاليتها خصوصا بالنسبة للمستحضرات العلاجية للشعر والبشرة.
تغير نمط تسوق الأردنيين في شراء السلع يأتي في الوقت الذي تتواصل وتتعالى فيه أصوات الدعوات لحملات المقاطعة عبر فضاء منصات التواصل الاجتماعي في الأردن ودول عربية وإسلامية لمنتجات الدول التي ترعى وتؤيد العدوان الوحشي الإسرائيلي.
ويؤكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د. حسين العموش أن الجمعية من خلال الرصد اليومي لواقع الأسواق وجدت تأثيرا واضحا لحملات المقاطعة لمنتجات الدول التي تدعم الاحتلال.
ويوضح العموش أن حملات المقاطعة نابعة من حس ووعي من قبل المستهلك الأردني بأهمية المقاطعة في التأثير على اقتصاديات الدول التي ترعى وتدعم الاحتلال في العدوان الغاشم على قطاع غزة.
ويحث العموش المواطنين على ضرورة مواصلة حملات المقاطعة والتركيز على شراء المنتج الوطني بالدرجة الاولى ثم العربي في حال عدم توفر بديل للمنتجات التي يفضلون شراءها من الصناعة الوطنية.
ويؤكد مدير عام سلسلة مراكز تجارية نبيل الفريد وجود أثر واضح وكبير للمقاطعة على منتجات الدول التي تدعم الاحتلال في العدوان الوحشي على قطاع غزة من خلال الإحجام عن شراء تلك السلع.
ويشير إلى أن حملات المقاطعة عززت الإقبال بشكل كبير على شراء المنتجات الوطنية بالدرجة الأولى مؤكدا وجود بدائل واسعة داخل السوق المحلي عن منتجات الدول التي تدعم الاحتلال بجودة عالية وأسعار منافسة.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن حملات المقاطعة تلعب دورا كبيرا في التأثير السلبي على اقتصاديات الدول التي تدعم وتؤيد الاحتلال في العدوان على قطاع غزة.
ويقول الحموري إن حملات المقاطعة على المدى المتوسط والطويل تشكل ضربة موجعة لاقتصاديات هذه الدول من خلال تراجع صادراتها وإنتاجها وانخفاض العملات الصعبة التي تدخل على بلادها عدا عن العجز في الميزان التجاري وتزايد البطالة.
ويشير الحموري إلى أهمية زيادة الوعي لدى المستهلك الأردني بأهمية شراء المنتجات الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل، داعيا المصانع إلى أهمية مضاعفة الجهود في سبيل زيادة جودة المنتجات الوطنية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مقبولة.
يشار إلى أن كل دينار ينفق على الصناعة المحلية يعود على الاقتصاد بأكثر من الضعف (2.17 دينار) بينما يخسر الاقتصاد 50 % من كل دينار ينفق على أي سلعة مستوردة، أي أن كل دينار ينفق على سلعة مستوردة يذهب نصفه لخارج البلاد على حساب الاحتياطي الأجنبي وعجز الميزان التجاري.
وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة فيما تصل حصة الصناعة إلى 46 % من السوق المحلي وتبلغ قيمة الإنتاج القائم 17 مليار دينار وعدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة.

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