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الخاسرون والرابحون في لحظة غزة الدامية

10/30/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الجميع يتسمر أمام الشاشات يبحثون عن جواب للسؤال الأهم هل تصمد حماس وهل هي قادرة على الانتصار؟ هذا هو سؤال اللحظة والمشكلة أنه لا توجد إجابات شافية وأغلب من يتصدون للإجابة يراوحون بين اتجاهين: الأول شديد التفاؤل، والثاني مُغرق في اليأس، وأغلب الإجابات افتراضية لا تستند إلى الكثير من المعلومات، فالحرب النفسية التي يشنها كل طرف على الآخر تجعل من الصعب رسم سيناريو واضح، ولأن أغلب العرب يريدون أن يتوقف الزمن عند لحظة السابع من أكتوبر فهذه هي لحظة انكسار العدو الذي تمرّس على هزيمتهم خلال العقود الماضية، لذلك فالجميع يصر على أن تستمر هذه اللحظة وأن لا تطيح بها آلة الدمار الإسرائيلية.
أما بالنسبة لإسرائيل فالوضع مختلف تماماً فهي لا تريد أبداً تذكر حجم الصفعة والإهانة التي تلقتها من حماس، فمهما كانت قوة حماس فهي لا تتعدى بضعة من عشرات آلاف المقاتلين بأسلحة مهما تطورت فهي محدودة أمام ما لديها، وميزانية لا تتجاوز بضعة عشرات الملايين مقابل مليارات الدولارات هذا غير الدعم القادم من الغرب، هذه القوة الصغيرة تمكنت وبكل جسارة من الإطاحة عسكرياً ومعنوياً بمارد اقتصادي وعسكري تغنّى دوماً بأن لا أحد يستطيع أن يطأ ساحته وكان دوماً مصدر رعب وهيبة للجميع، لكن كل ذلك تراجع بعد السابع من أكتوبر، لقد أصابها العطب الإستراتيجي لبعض الوقت من هول المفاجأة ولم تعد تعرف ماذا تريد بالضبط، هل تريد تدمير حماس؟ أم إبادة الغزيين وتهجيرهم؟ بل وتراودها رغبة أن تمحو غزة عن الوجود وذهبت أبعد من ذلك وكشفت عن أحلام مبيتة لتصفية القضية الفلسطينية؟ طبعاً لا يمكن إخفاء رغبة إسرائيل ونيتها توسيع الحرب أملاً بالخلاص من كل أعدائها دفعةً واحدة؟ هذه أجندات إسرائيل المطروحة في هذه المرحلة وهي مثل العربي الذي تمنى أن تتوقف اللحظة، تتمنى أن تحقق كل هذه الأهداف طالما أنها تحظى بدعم الولايات المتحدة والدول الغربية فما المانع إذًا؟
لذلك لم تتردد إسرائيل في استخدام أوراقها كاملة من حصار وقتل وتدمير للبنية التحتية وإعادتها وهي أصلًا متهالكة عشرات السنين إلى الوراء، للحد الذي تجاوزت حصيلة الشهداء الثمانية آلاف جُلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، كل هذا حصل أمام مسمع ومرأى العالم والذي لبس عيون دولة الاحتلال وبدأ يرى ويفكر بعقلها وأثبت المجتمع الدولي بكل إمكاناته أنه رهينة للموقف الأميركي، ولا يستطيع اتخاذ أي قرار قد يغضب الولايات المتحدة الشريكة الرئيسة في كل هذا القتل والتدمير، واستطاعت هذه الأخيرة تعطيل عمل كل المؤسسات الدولية لمصلحة إسرائيل، أما العرب فقد ربطوا موقفهم من حماس بموقف الأخيرة من إيران أولاً وكونها جزءا من التيار الإسلامي الذي بينها وبينه خصومات كثيرة، رغم أن هذه الأطراف العربية كان يمكن لها أن تنظر لحماس من زاوية أخرى تمكنها من تجاوز عدائها التقليدي لها، لكنها لم تفعل إما لأنها لا تريد أو أنها لا تستطيع بسبب إكراهات لا نعرفها.
وكالعادة خسر العرب اللحظة الإستراتيجية وحلت مكانهم إيران بصفتها ناطقاً باسم المقاومة مستغلة عدم رغبة حماس في ترجمة النصر العسكري إلى واقع على الطاولة، فقامت إيران بدون تردد باستثمار الانتصار وتحويله إلى مكاسب سياسية بحجة الرشد الإستراتيجي الذي تمتعت به بمنعها الحرب من التوسع، وعلى الجانب الآخر أدرك أردوغان بعد صمت طويل أن اللحظة قد حانت لترجمة نصر حماس إلى مكسب سياسي له، وفي الحال طرح الصراع بين الهلال والصليب، وهو هنا وبدون تردد يقدم نفسه قائداً لمعسكر الهلال وبالتالي الطرف المعني بالجلوس على الطاولة وحصد المكاسب.
هذه المعادلة ستخرج العرب وربما الغزيين وكل الفلسطينيين من الحلبة، ونكون بالتالي قد حصدنا ثمن خلافاتنا ولم نستفد من انتصار المقاومة، وهذه أيضاً ستدفع ثمن طهريتها وعدم تحويلها النصر العسكري إلى مكسب سياسي رغم أنها مع الغزيين دفعت حصتها من الدم والشهادة لكنها ستكون خارج حلبة المنافسة على المكاسب لأن آخرين تقمصوا دور البطولة واستنفدوا كل مكاسب اللحظة الدامية والمدمّرة.

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