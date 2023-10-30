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فصائل منظمة التحرير في الضفة

10/30/2023 2:34:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ليست خيبة أمل بل تفاصيل وحيثيات في قصة عملية حماس في السابع من هذا الشهر وردت على لسان د.موسى ابو مرزوق في حديث لقناة الجزيرة يقول فيها ان حماس كانت تنتظر الكثير من حزب الله ومن الضفة الغربية ووصف موقف السلطة الفلسطينية بأنه "مخز".
هذا التصريح في الأسبوع الرابع من العدوان يكشف عن اتفاق او توقع وغالبا كان اتفاقا بين حماس وايران او حزب الله بأن تكون هناك مساندة لها من حزب الله لكن خيبة أمل حماس تكررت في اكثر من تصريح ومنها التصريح الاخير، ولعل هذا الشعور بالخذلان مقصود من حزب الله لحماس ردا على ذات الامر عبرت عنه سورية في بدايات الحرب في سورية عندما غادرت حماس دمشق والاهم انها انحازت في ذلك الوقت الى المحور المعادي لبشار الاسد وعملت حتى عسكريا على اسقاط النظام من خلال مساعدة تنظيمات عسكرية معارضة للنظام على حفر انفاق في مناطق دمشق عادت حماس وسلمت خرائطها للنظام السوري ببادرة حسن نية حين كانت تسعى لإعادة علاقاتها مع نظام بشار الاسد قبل سنوات.
أما ما قاله القيادي في حماس حول الضفة يتلخص بموقفين، الاول يخص التحرك الشعبي وحتى العسكري من الضفة وهو مرتبط بموقف السلطة الذي اعتبر انه مخزي لأنها لم تفتح الباب حتى للتعبير عن تضامن فلسطيني الضفة مع فلسطيني غزة.
والحديث عن الضفة يقودنا للحديث عن فصائل منظمة التحرير مثل الجبهة الشعبية والديمقراطية.. فمسار السلطة الفلسطينية الذي رسمه لها اتفاق أوسلو لم يترك أثرا على حركة فتح فقط وهي التي تقود السلطة وتحكمها لكنه ترك أثرا على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي لا يكاد صوتها ولا صورتها تظهر في اي حدث بما فيها الأحداث الكبرى مثل ما جرى في جنين ومخيمها قبل شهور والعدوان الحالي على غزة.
لم يعد احد يسمع عن الجبهة الشعبية ولا الديمقراطية ولا بقية الفصائل التي كانت تملك مقاتلين، وكانت قبل ان تدخل إلى الضفة تختطف الطائرات في دول عربية بل وتمارس أعمالا مخلة بأمن تلك الدول وتقوم باغتيالات، لكنها منذ أن دخلت إلى الضفة حيث المكان الطبيعي لمواجهة الاحتلال تراجع حضورها حتى اصبحت اليوم غائبة في أصعب مراحل القضية الفلسطينية حيث يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة إلى الموت.
"أوسلو" ابتلع حركة فتح وأعاد إنتاجها سلطة ووزراء وأجهزة أمنية ورجال أعمال وسفراء، وايضا هضم فصائل أخرى كانت تملأ دولا عربية فوضى واغتيالات بحجة تحرير فلسطين لكنها ذهبت إلى فلسطين حيث الاحتلال قريب منها بلا حدود ولا "أنظمة رجعية!!"، كما كانوا يسمون دولا عربية تحولوا إلى جزء من السلطة ليس لهم وجود في الشارع، ولا تأثير في السلطة التي نزعت إسرائيل منها الدسم السياسي لصالح الدور الأمني.
خريطة الفصائل الفلسطينية تغيرت بشكل جذري، وحتى تلك الفصائل التي تعمل في سورية فليس لها أي دور في قضية فلسطين بل ان بعضها قاتل إلى جانب النظام السوري اكثر مما قاتل من أجل فلسطين، فكل حركة محسوبة وكل شيء يحتاج إلى موافقة الجهات الأمنية السورية، وفي لبنان لايستطيع لي فصيل إطلاق العاب نارية في الجنوب الا بموافقة حزب الله .
فصائل المنظمة التي كانت إلى ما قبل أوسلو ذابت في أوسلو وتم إعادة إنتاجها، باستثناء بعض من كانوا فيها وما يزالون يعملون في ساحات عربية مثل الأردن عبر أحزاب مرخصة وفق قانون الأردني، هؤلاء يطالبون كل الأطراف بكل شيء لكنهم لا يطالبون تنظيماتهم الام التي ما تزال على قيد الحياة في مناطق السلطة دون أي حضور.
الخشية من دخول الضفة الغربية في فوضى أمنية وشعبية وسياسية والحاجة الأميركي الإسرائيلية للتنسيق الأمني مع السلطة هي التي تبقي حتى الآن فصائل السلطة بما فيها حركة فتح خيارا سياسيا وممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني رسميا في العلاقات مع الدول، لكن خريطة الساحة الفلسطينية وتحديدا في الضفة الغربية تحمل تفاصيل جديدة، وربما رغبة اهل الضفة في الاستقرار المعيشي والحياة الطبيعية هو الذي يعطي لخيارات السلطة السياسية قوة دفع، لكن لو تغيرت معادلات إسرائيل في الضفة او حاولت السلطة كسر الدور الأمني فإن تغييرات في الأشخاص ستحدث وربما تغييرات فيما هو اكبر.
الجبهة الشعبية والديمقراطية وكل فصائل المنظمة تغيب عن فعل مؤثر، بينما بعض مما يزالون يحملون ارتباطا ما معهما ينادون الدول بفتح الحدود والقتال، لكن الاهم ان تلك الفصائل اختارت ان تكون في مكان بعيد في أقرب نقطة لغزة والأهم للاحتلال.

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