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حرية تعبير أم استقواء؟

10/30/2023 2:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لم يكن الأردن في أي وقت من الأوقات إلا سنداً لأشقائه العرب؛ فمنذ زمن بعيد وهو يدافع عن القومية العربية التي كانت أساس بناء الدولة التي حافظت على مبادئ العروبية في تشكيلها، والتي دائماً ما تكون يدها ممدودة للأشقاء على مر الأزمان، إذ لم تقصر لا مع العراق ولا شعبه، ولا سورية وشعبها ولا اليمن وشعبه ولا ليبيا والليبيين أيضاً، وهنا لا ننكر أنها كانت وما تزال وستبقى الرئة للأشقاء الفلسطينيين.
الأردن بمكوّنه الاجتماعي المتماسك ونظامه السياسي القوي، ومبادئ عروبته، يعمل بكل ما أوتي من قوة للمحافظة على كيانه واستقرار أشقائه العرب؛ فالقضية الفلسطينية وما يطرأ عليها تشكل له تهديداً وجودياً، لكونه من أكثر الدول تضرراً لعدم حصول الفلسطينيين على حقوقهم وعلى أرضهم، ولهذا دائماً ما يطالب من خلال موقفه الثابت وعلى كافة المنابر الدولية بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين.
جميعنا رأى كيف هبّ الأردن رسمياً وشعبياً لنصرة إخوتنا في فلسطين جراء الاعتداء السافر عليهم وعلى الأشقاء في قطاع غزة، من خلال المسيرات المليونية التضامنية في كافة أرجاء المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، ناهيك عن عدم فرض أي قيود لمنعها إلا إذا كانت ستسبب حرجاً للدولة سواءً بالاقتراب من السفارات أو المناطق الحدودية، كما كانت الأجهزة الأمنية مساندة لهذه المسيرات من خلال التنظيم وحماية المشاركين فيها.
ورغم دفاعنا الدائم عن حرية الرأي والتعبير واحترام الدستور وما نصت عليه المادة 15 منه، إلا أنه من الواجب علينا رفض أي تعدٍّ واستغلال للتعبير عن رأينا واستنكارنا لما يحدث، خصوصاً ما رأيناه من مشاهد وسلوكيات لا تليق بمستوى الحدث والظرف قام بها نفر من المتظاهرين بالاستقواء على رجال الأمن وإشعال المفرقعات وتوجيهها نحوهم والتي تُعدّ من الجرائم السياسية في مواجهة الحكومة والتي تستلزم في الوقت ذاته عقوبات مشددة جداً (الموسوعة الجنائية ج 3 ج،ع)، بالإضافة إلى إغلاق الشوارع، ولما شاهدناه من اعتداء على الممتلكات الخاصة من خلال الإضرار بأموال الغير، والمعاقب عليها قانوناً ونرفضه كأردنيين جملة وتفصيلاً.
هناك من يقول إن تلك السلوكيات هي تصرفات فردية لا تعكس الانطباع العام، وأنا أؤكد ذلك، ولكن الحدث جلل، وعلينا بالمقابل الحفاظ على وطننا من الفتن وعدم إعطاء الفرصة لأحد للتأثير على داخلنا ووحدتنا.
كلنا مع فلسطين، ولكن من الضروري تعزير جبهتنا الداخلية لأننا لسنا بعيدين عن مخططات خارجية تريد أن تجرّنا إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا يحتم الانتباه جيداً لما يجري حولنا سواءً على الحد الشرقي وبالقرب منا بدعم من جهات ودول عديدة، وكذلك الأمر مع الحد الشمالي وما يُخطط لحدوثه، الأمر الذي يستدعي تحصين داخلنا واحترام القانون وعدم الاستقواء على الدولة وأجهزتها؛ إذ أن الدولة مهما حدث فيها من ضعف وخروقات ستبقى ملاذاً آمناً للمجتمعات والأفراد.

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