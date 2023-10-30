Monday, 30 October 2023 10:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفاوضات جديدة مع الصندوق

10/30/2023 2:34:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تجري هذه الأيام بعثة من صندوق النقد الدولي مباحثات مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي، هدفها الأولي إجراء المراجعة السابعة للبرنامج الحالي، بينما الهدف الأساسي هو البدء في مفاوضات حول اتفاق جديد يغطي السنوات الأربع المقبلة.
يجب أن يتلاءم البرنامج الجديد مع الصندوق للمرحلة المقبلة مع تحديات المرحلة الحالية التي تجتاحها معطيات سياسية وأمنية لها انعكاسات خطيرة على المشهد الاقتصادي الإقليمي عامة والمحلي خاصة.
كثيرة هي الإيجابيات التي تحققت في ظل البرنامج الحالي على الصعيد الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة والتصدير والإصلاح الضريبي، كلها قطاعات نمت بشكل ملفت وكانت قصص نجاح تشكل أنموذجًا اقتصاديًا رشيدًا في الإدارة الاقتصادية.
لكن، للأسف، لم يكتب لهذه القطاعات الاستمرار في النمو الإيجابي، وبدأ بعضها يتأثر سلبًا بتطورات الأحداث في المنطقة، فالسياحة تشهد حاليًا فترة جمود بعد نمو استثنائي خلال العامين الماضيين، حيث هناك هبوط حاد في تدفقات السياحة يصاحبه تراجع ملحوظ في الدخل السياحي.
وهذا الأمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالظروف الأمنية والعسكرية في المنطقة وحرب الإبادة التي يقودها كيان الاحتلال في غزة، لذلك فإن هذا القطاع، الذي يشكل أكثر من 13 % من الناتج المحلي الإجمالي، سيتعرض لهزة كبيرة. مما يستوجب من المعنيين في مفاوضاتهم مع الصندوق أن يكون في طليعة أولوياتهم خلال التفاوض، مع مراعاة هذا التراجع الخطير في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية.
حتى قطاع التصدير، الذي تعول عليه الحكومة الكثير من هذه الجوانب خاصة في جلب العملات الأجنبية وزيادة التشغيل، سيكون هو الآخر معرضًا لاحتمالية التراجع نتيجة للأعمال العسكرية في المنطقة واستمرارها لفترات طويلة، مع احتمال آخر لتوسعة حرب الإبادة في غزة، وباستثناء صادرات قطاع التعدين والأدوية، فإن غالبية قطاع التصدير معرضة هي الأخرى للهبوط، وهذا يتطلب من المعنيين التحرك نحو أسواق أكثر أمانًا وغير تقليدية، خاصة في الأسواق الأفريقية والبعض الآسيوية، لتعويض الأسواق التي من المحتمل أن تهبط صادراتنا الوطنية إليها في المرحلة المقبلة.
أما الإصلاح الضريبي الذي كان نموذجًا فعليًا للإصلاح الاقتصادي الذي تحقق على أرض الواقع بأيدي أردنية خالصة، فمن المحتمل أن يتعرض لضغوطات بسبب تراجع التحصيلات الضريبية مع الوضع الاقتصادي العام في البلاد، والجميع يعلم جيدًا أنه منذ بداية حرب الإبادة في غزة، وغالبية الأنشطة التجارية والصناعية المحلية في تراجع ملحوظ، سينعكس حتمًا على مجموع التحصيلات من شتى المصادر.
البرنامج الجديد مع الصندوق يتطلب أن يكون إطاره مختلفًا تمامًا عما كان يُناقش به المسؤولون الأردنيون في شهر حزيران الماضي، فالظروف والمؤشرات الاقتصادية قد تغيرت جملة، والنظرة المستقبلية أصبحت غير مشجعة مع استمرار أعمال حرب الإبادة في غزة، وكلها ظروف ملزمة للاقتصاد الأردني، ستدفع به نحو تحديات جديدة يجب مراعاتها خلال المفاوضات الحالية مع الصندوق للبرنامج الجديد.
الأردن في أمس الحاجة إلى هذا البرنامج مع الصندوق في المرحلة المقبلة، فحالة عدم اليقين تزداد في المشهد الاقتصادي الإقليمي، ولا شك في أن التحديات والضغوطات على الاقتصاد الوطني ستتنامى، فالأوضاع برمتها بعد السابع من تشرين الأول الماضي تختلف تمامًا عما كانت عليه قبله.

MENAFN30102023000072011014ID1107336879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث