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إنه الجيل الفلسطيني الرابع يا إسرائيل

10/30/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








إنه الجيل الفلسطيني الرابع من أجيال النكبة يا اسرائيل الذي كنتم تظنون قبله أن القضية ستُنسى بعد موت جميع أفراد الجيل الأول، وستعيشون في ربوع فلسطين الجميلة في نعيم وهدوء وسلام، وإذا بالجيل الرابع يفاجئكم بهجوم خاطف عاصف زلزل الدولة وأوروبا وأميركا معها.
(( إذا كنا لا ننسى السبي البابلي على الرغم من مرور أكثر من ألفين وخمسمائة سنة عليه، فكيف ننسى المحرقة التي وقعت في الأمس كما أجاب شمعون بيرس عندما سئل: الا تنسون المحرقة/ الهولوكست؟ ولما كان الأمر كذلك فكيف تطلب إسرائيل من الفلسطينيين نسيان النكبة والكارثة ولما يمضي عليهما بضعة عقود؟ وإذا كان اليهود هم شعب الله المختار كما تقول التوراة ويقول القرآن فالفلسطينيون هم القوم الجبارون كما تقول التوراة ويقول القرآن.
لقد راهنتم على ذلك بتحريم تعليم الأطفال الفلسطينيين في المدارس الفلسطينية والعربية تاريخ النكبة والكارثة، وأقمتم الأسوار والجدران ومئات الحواجز الثابتة والطيارة، وراقبتم بالشاباك كل فلسطيني في الوطن والعالم، فماذا كانت النتيجة؟ لقد تعلم الأطفال الفلسطينيون، أو قُل الجيل الخامس تاريخ قضيتهم بالتفصيل في الميدان من ممارساتكم اليومية فيه ضدهم وضد شعبهم في الداخل والخارج. وما يجري في قطاع غزة الآن هو أقوى مدرسة لتعليم هذا التاريخ ليس لأطفال فلسطين فقط بل للعالم أجمع، وأنه صراع وجودي بينهم وبين بني إسرائيل مثلما هو صراع تاريخي بينهما لا ينتهي إلا بإبادة أحد الطرفين أو كليهما، أو باتفاق من العقول والقلوب بالعدل والسلام بينهما بدولة ديموقراطية واحدة للجميع.
وعليه فإنه – كما يبدو- لا استقرار ولا أُنس لإسرائيل في فلسطين ولا مستقبل لها مضمون بدون رضا هذا الشعب عنها، ولن يرضى بدون تسوية عادلة ودائمة، وإلا فإن أطفال الفلسطينيين الذين تبيدونهم وتشردونهم في الداخل والخارج اليوم قد يفاجئونكم ذات يوم بما لا يخطر على بال أو خيال، من مثل دك اسرائيل بالصواريخ من مكان لا تعرفونه، أو عبور فلسطين بوسائل وأساليب عنها لا تعلمون، أو ربما بعقار أو وباء لا يبقي ولا يذر يقوم بإطلاقه عليكم واحد او اثنان من أحد الأفراد في الأجيال القادمة لا تتوقعون، فالشعب الفلسطيني هو طائر الفينيق المعروف نفسه الذي لا يموت. ألم تعاينوا عبقريته التقنية العسكرية العظمي والتخطيط والتنفيذ الفائقين التي تجلت بالهجوم الأخير: على يد قطاع فلسطيني صغير ومحاصر من جميع الجهات وفي جميع الأوقات. إنه من الجيل الرابع للنكبة يا اسرائيل، ويبدو أنه أذكى وأبرع منكم بكثير، فأصيخوا للعقل، قبل فوات الآوان، واقعدوا للعدل والسلام، وقبّلوا اقدام الأطفال الفلسطينيين الذين ((صروعتموهم)) وقتلتموهم وذويهم بالصواريخ والقنابل، ودمرتم بيوتهم على رؤوسهم، كي ينتهي قلقكم الوجودي وينام الجميع باطمئنان. ألا يوجد شخص واحد عاقل في إسرائيل مثل ديكليرك يستبق الجنون وينقذ إسرائيل/ اليهود من نهاية محتملة ومن ثم فهي ممكنة.
وحتى لو سحقتم قطاع غزة، وقمعتم بقية الشعب الفلسطيني في صمت، وظننتم أنكم فزتم نهائياً في هذه المعركة، فإن ذلك لا يعني أن الصراع الوجودي انتهى، فما قمتم به ضاعف الحقد عليكم اضعافاً مضاعفة لا يمحوه الدهر ولا بد له يوماً أن ينفجر مرة أخرى على يد جيل قادم كما انفجر في السابع من اكتوبر 2023 على يد الجيل الحالي.
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ما يصدر عن بعض السلطات العربية الرسمية من تصريحات وتعليقات حول هلوكوست غزة الذي يجري أمام العيون ليس سوى انشاء عربي لأنه يؤخر ولا يقدم، ويعمم ولا يخصص، ويساوي بين القاتل والضحية بثبات اتفاقيات ابراهيم.
إن ما تقوم به اسرائيل (( العربية)) في قطاع غزة من إبادة وتدمير، وما ظلت تقوم به وما تزال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس ليس سوى تصفية جسدية وأرضية بالتقسيط للشعب للفلسطيني الباقي في إطارها، لأنه يرفض الرحيل، ويرفض أن يبقى لاجئاً في وطنه، وفي خارجه طيلة الحياة. لقد كسر الهجوم المزلزل على إسرائيل في السابع من اكتوبر كل عين وقحة. تلك العين التي لا ترى ما يجري على الأرض الآن، ولا تشارك وجدانياً شعبها به.
يوجد بعض العرب أعني أفراداً منهم يتذاكون على هذا الشعب، ويصطادون في الماء العكر فيلومونه على هجومه الأخير على إسرائيل لأنه تسبب في مجزرة مضادة بشراً وشجراً وحجراً وبنية تحتية. هؤلاء مرضى بالسادية فقد كانوا قبلها يلومونه على البقاء في المنافي والمخيمات، وأنه لا يقاوم العدو ليعود. ولما فعل انصدموا. ساديون لأنهم كما يبدو يفرحون برؤية اشقائهم يُضطهدون ويُعذبون ويتعذبون وأطفالهم يبكون ويقتلون. وعلامة ساديتهم أن ما يقولونه بين بعضهم بعضا سراً في الصالون، يختلف عما يقولونه علناً بالمايكرفون، وإن كان بعضهم لا يستحي ولا يخجل من قوله علناً بحجة الشجاعة ((والخصوصية)) القطرية.
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ترى.. كم ألحقت منظمات التكفير والإرهاب والعار ((الإسلامية)) مثل طالبان والقاعدة وداعش وبوكو حرام وكل تلك الأشكال، من ضرر بقضية فلسطين! لعله لا يقلّ عن الضرر الذي ألحقته الصهيونية واسرائيل بها، فقد أدى إرهابها الدامي والعشوائي بالأبرياء المصادفين في العالم إلى خلق ما يسمى بالإسلاموفوبيا أو بالرهاب الإسلامي. صارت كلمة عربي أو مسلم أو إسلامي تعني ارهابي على طول الخط، لأن كل واحد في العالم هو حرفياً وفي أي لحظة أو مكان معرض للقتل او للجرح على يد تفجير لها، أو متهماً بالإرهاب إلى أن يثبت العكس بالتفتيش الجسمي والالكتروني في نقاط العبور والبوابات في العالم. وبما أن كلاً من حماس والجهاد إسلامي فإنه سرعان ما تم وصف ما قامتا به بالإرهاب، وتلقف الناس في العالم، وبخاصة في الغرب الصهيوني الاسرائيلي تلك التهمة، التي تم ترجمتها بدعمٍ سياسي ودبلوماسي وعسكري غير مسبوق لإسرائيل للقضاء عليهما.
وعليه يجب تصفية هذه المنظمات فكرياً وإدارياً على ما ألحقته بقضية فلسطين وقضايا العرب والمسلمين من اذى ودمار لا يوصفان. هم في إسرائيل والغرب يستخدمون وصمة الارهاب الإسلامي الفتاكة لتأليب الرأي العام العالمي ضد الشعب الفلسطيني الآن، ويؤيدون إسرائيل في تصفيته نيابة عنهما.
لعل أمضى سلاح مناظر للإرهاب يملكه الفلسطينيون والعرب والمسلمون وصم إسرائيل بالأبرثايد الذي تمارسه، والذي أدى إلى انهيار حكم البيض في جنوب أفريقيا، والغرب بازدواج المعايير الذي يمكن أن تُكسر عينه به.

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